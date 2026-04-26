Caracas vs Racing Club: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo E de la Copa Sudamericana

El próximo miércoles 29 de abril, a partir de las 19:00 (hora Argentina), Racing Club visita a Caracas en el Coloso de Los Chaguaramos, por el duelo correspondiente a la fecha 3 del grupo E de la Copa Sudamericana.

Así llegan Caracas y Racing Club

El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.

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Últimos resultados de Caracas en partidos de la Copa Sudamericana

Caracas ganó su último duelo ante Independiente Petrolero por 1 a 0.

Últimos resultados de Racing Club en partidos de la Copa Sudamericana

Racing Club llega a este encuentro tras perder 2 a 3 ante Botafogo.

Segundo en la tabla, Caracas deberá aprovechar el momento y sumar un triunfo para aspirar llegar a la punta. Por el lado de La Academia, la regularidad es uno de los deberes pendientes para no perder chances de avanzar de etapa. En tercer lugar, sumó 3 unidades.

Fechas y rivales de Caracas en los próximos partidos de la Copa Sudamericana

Grupo E - Fecha 4: vs Independiente Petrolero: 5 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Grupo E - Fecha 5: vs Racing Club: 21 de mayo - 21:00 (hora Argentina)

Grupo E - Fecha 6: vs Botafogo: 27 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Racing Club en los próximos partidos de la Copa Sudamericana

Grupo E - Fecha 4: vs Botafogo: 6 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Grupo E - Fecha 5: vs Caracas: 21 de mayo - 21:00 (hora Argentina)

Grupo E - Fecha 6: vs Independiente Petrolero: 27 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Horario Caracas y Racing Club, según país