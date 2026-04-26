Mirassol vs Always Ready: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo G de la Copa Libertadores

El duelo correspondiente a la fecha 3 del grupo G de la Copa Libertadores se jugará el próximo miércoles 29 de abril a las 19:00 (hora Argentina).

Así llegan Mirassol y Always Ready

Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

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Últimos resultados de Mirassol en partidos de la Copa Libertadores

Mirassol no quiere lamentar otra caída: 0 a 2 finalizó su partido frente a Liga de Quito.

Últimos resultados de Always Ready en partidos de la Copa Libertadores

Always Ready viene de caer en su estadio ante Lanús por 0 a 1.

Ambos equipos buscarán escalar posiciones en esta etapa. Con 3 puntos Mirassol se encuentra segundo en el grupo. Por su parte, Always Ready se ubica último al no sumar unidades.

Fechas y rivales de Mirassol en los próximos partidos de la Copa Libertadores

Grupo G - Fecha 4: vs Liga de Quito: 7 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Grupo G - Fecha 5: vs Always Ready: 19 de mayo - 21:00 (hora Argentina)

Grupo G - Fecha 6: vs Lanús: 26 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Always Ready en los próximos partidos de la Copa Libertadores

Grupo G - Fecha 4: vs Lanús: 5 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Grupo G - Fecha 5: vs Mirassol: 19 de mayo - 21:00 (hora Argentina)

Grupo G - Fecha 6: vs Liga de Quito: 26 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Horario Mirassol y Always Ready, según país