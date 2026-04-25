Izquierdista Sánchez busca "frente político" para posible balotaje presidencial en Perú contra Fujimori

La candidata presidencial peruana Fujimori habla con los medios de comunicación, en Lima

El ​candidato izquierdista Roberto Sánchez dijo el sábado que mantiene reuniones con diversas fuerzas en busca de un "frente político" ‌porque se siente convencido ‌de llegar a un balotaje electoral en junio, para disputar la presidencia de Perú contra la derechista Keiko Fujimori.

Sánchez, que ha prometido un mayor control estatal sobre los recursos naturales, afirmó que las conversaciones que mantiene con agentes políticos, económicos y sociales tienen como eje encontrar un consenso para ​lograr redactar una ⁠nueva Constitución.

"Las conversaciones orientadas ya a la segunda vuelta ‌a una mayoría política no son anuncios fáciles, ⁠son conversaciones importantes, reservadas, por ahora, ⁠que estamos haciendo para lograr un frente patriótico para refundar el país", dijo el candidato en una conferencia de prensa en ⁠su local partidario.

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Con el 95,5% de los votos escrutados ​hasta el sábado, Fujimori, la hija del ‌fallecido expresidente Alberto Fujimori, lidera ‌el conteo con un 17%, que le asegura disputar ⁠la presidencia en un balotaje programado para el 7 de junio, pero hay incertidumbre sobre quién será su rival.

Sánchez, exministro del encarcelado exmandatario Pedro Castillo, tiene un 12% y ​el conservador ‌Rafael López Aliaga un 11,9%, y compiten por el segundo lugar con una diferencia entre ambos de 24.183 votos, un número que ha crecido en los últimos días a favor del postulante de izquierda.

"Estamos serenos, ⁠tranquilos, seguros y contentos (...) como ciudadanos estamos plenamente convencidos que estamos ya en la segunda vuelta", dijo Sánchez.

La policía y fiscalía allanaron el viernes 12 inmuebles, incluyendo el del exjefe de la oficina electoral Piero Corvetto, por el presunto delito de "colusión agravada" en una investigación por denuncias de irregularidades en el proceso.

El ‌lento recuento de votos, tras fallos logísticos que provocaran prolongados retrasos en centros de votación el 12 de abril, ha alimentado acusaciones de presunto fraude del candidato López Aliaga, quien ha pedido a la autoridad electoral la nulidad de miles de votos ‌supuestamente adulterados.

Observadores de la Unión Europea afirmaron días después de los comicios peruanos que no se ha encontrado pruebas de fraude. La ‌misión de ⁠observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) respaldó en la víspera la decisión del Jurado ​Nacional de Elecciones de rechazar el pedido de convocar a elecciones complementarias en el país y pidió garantizar el "respeto irrestricto a la voluntad popular".

Con información de Reuters