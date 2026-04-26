Dep. Riestra vs MC Torque: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo F de la Copa Sudamericana

El cotejo entre Dep. Riestra y MC Torque, por la fecha 3 del grupo F de la Copa Sudamericana, se jugará el próximo miércoles 29 de abril, a partir de las 19:00 (hora Argentina), en el Nuevo Gasómetro.

Así llegan Dep. Riestra y MC Torque

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Últimos resultados de Dep. Riestra en partidos de la Copa Sudamericana

Dep. Riestra quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Grêmio por un resultado de 0 a 1.

Últimos resultados de MC Torque en partidos de la Copa Sudamericana

MC Torque llega con ventaja tras derrotar a Palestino con un marcador 2 a 0.

MC Torque tiene el liderato del Grupo F con 6 unidades y 3, mientras que Los Malevos quieren dar pelea y repuntar en el torneo. Ocupan el tercer lugar y sumaron 1 unidad.

Fechas y rivales de Dep. Riestra en los próximos partidos de la Copa Sudamericana

Grupo F - Fecha 4: vs Grêmio: 5 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Grupo F - Fecha 5: vs MC Torque: 19 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Grupo F - Fecha 6: vs Palestino: 26 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de MC Torque en los próximos partidos de la Copa Sudamericana

Grupo F - Fecha 4: vs Palestino: 6 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Grupo F - Fecha 5: vs Dep. Riestra: 19 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Grupo F - Fecha 6: vs Grêmio: 26 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Horario Dep. Riestra y MC Torque, según país