Cómo es el Lotus E20, el monoplaza que maneja Franco Colapinto en su exhibición en Buenos Aires

El monoplaza que manejará Franco Colapinto en su exhibición en Buenos Aires ya se convirtió en una de las grandes atracciones en la previa del evento. Se trata de un modelo con historia dentro de la Fórmula 1, que incluso fue exhibido en el centro porteño antes de su utilización en el circuito callejero. El auto en cuestión es un Lotus E20 del año 2012, impulsado por un motor Renault V8 atmosférico. Este mismo vehículo fue presentado con una estética actualizada, ya que luce los colores del equipo Alpine versión 2026, combinando así un chasis histórico con una imagen moderna de la escudería.

Se trata del monoplaza que Colapinto conducirá durante el road show en la zona de Palermo, donde se montará un circuito especialmente diseñado para la ocasión. La exhibición promete convocar a una multitud y marcar un hito, ya que será la primera vez que un piloto argentino maneje un Fórmula 1 en las calles de la Ciudad de Buenos Aires.

Cómo es el Lotus E20, el auto que manejará Franco Colapinto en Buenos Aires

El Lotus E20 no es un auto cualquiera dentro de la categoría: fue diseñado por el equipo Lotus F1 Team para la temporada 2012 y quedó en la historia por haber sido el coche con el que Kimi Räikkönen logró la victoria en el Gran Premio de Abu Dhabi de ese año. Además, este tipo de unidades suele utilizarse en exhibiciones debido a que la reglamentación no permite emplear los monoplazas actuales fuera del calendario oficial.

Otro de los aspectos destacados es el sonido característico del motor V8, un elemento que genera una fuerte conexión emocional con los fanáticos, ya que remite a una era reciente pero ya nostálgica de la Fórmula 1. Este detalle será uno de los principales atractivos del evento, junto con la cercanía del público al trazado urbano.

Antes de su traslado al circuito, el vehículo fue exhibido en el Obelisco porteño, donde captó la atención de transeúntes y fanáticos del automovilismo. Esa presentación sirvió como anticipo de lo que será el evento principal, en el que Colapinto se pondrá al volante del histórico Lotus adaptado con identidad Alpine.

De esta manera, la exhibición no solo tendrá como protagonista al piloto argentino, sino también a un auto icónico que conecta distintas etapas de la Fórmula 1: un chasis campeón de otra década, actualizado visualmente para representar el presente del equipo con el que Colapinto compite en la actualidad.

Fecha, hora y TV para ver a Franco Colapinto en Argentina

Fecha: Domingo 26 de abril.

Hora: el evento empieza a las 8:30 y la primera salida será a las 12:45 horas.

TV: Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

Cómo será la exhibición de Franco Colapinto

A partir de las 8:30 horas se abrirán los sectores habilitados. Franco Colapinto hará cuatro salidas. La primera vuelta será a las 12:45 horas, manejando un Lotus E20 de 2012 con motor Renault V8 y con el branding de BWT Alpine Formula One Team. El circuito irá desde Libertador y Sinclair hasta Casares/Ugarteche, y por un tramo de la Avenida Sarmiento, entre Figueroa Alcorta y Libertador, pasando por el Monumento a los Españoles.