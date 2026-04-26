Juventud vs Puerto Cabello: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo B de la Copa Sudamericana

A partir de las 19:00 (hora Argentina) el próximo miércoles 29 de abril, Puerto Cabello visita a Juventud en el estadio Centenario, por el duelo correspondiente a la fecha 3 del grupo B de la Copa Sudamericana.
Así llegan Juventud y Puerto Cabello
Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.
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Últimos resultados de Juventud en partidos de la Copa Sudamericana
Juventud recibió un duro golpe y cayó 1 a 2 ante su rival Atlético Mineiro.
Últimos resultados de Puerto Cabello en partidos de la Copa Sudamericana
Puerto Cabello cayó derrotado 0 a 2 ante Cienciano.
Puerto Cabello se ubica en la segunda posición y busca ser dueño de la mayor cantidad de puntos para avanzar a la cima. Juventud tiene que ganar para subir de posiciones al estar en cuarto puesto y tener 1 punto.
Fechas y rivales de Juventud en los próximos partidos de la Copa Sudamericana
- Grupo B - Fecha 4: vs Atlético Mineiro: 5 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
- Grupo B - Fecha 5: vs Puerto Cabello: 21 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
- Grupo B - Fecha 6: vs Cienciano: 27 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Puerto Cabello en los próximos partidos de la Copa Sudamericana
- Grupo B - Fecha 4: vs Cienciano: 5 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
- Grupo B - Fecha 5: vs Juventud: 21 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
- Grupo B - Fecha 6: vs Atlético Mineiro: 27 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
Horario Juventud y Puerto Cabello, según país
- Argentina: 19:00 horas
- Colombia y Perú: 17:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas