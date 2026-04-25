PSG vs Bayern Múnich: previa, horario y cómo llegan para la llave 1 de la Champions

PSG y B. Múnich juegan por la llave 1 de la Champions el martes 28 de abril. El partido será desde las 16:00 (hora Argentina) en el Parque de los Príncipes.

El visitante domina el historial del campeonato: acumula 5 victorias de los últimos 5 partidos que han disputado ante el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 4 de noviembre, en Fase de Liga del torneo UEFA - Champions League 2025-2026, y terminó con un marcador 1-2 a favor de Bayern Múnich.

PSG y B. Múnich protagonizan el duelo por la primer semifinal del torneo en busca del finalista de la Champions. El partido de vuelta se disputará este miércoles 6 de mayo.

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Los resultados de Bayern Múnich en partidos > de la Champions

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Horario PSG y Bayern Múnich, según país