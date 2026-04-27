Llega el Fugazzeta Fest a Buenos Aires 2026: fecha de cuándo y dónde es

Pizza fugazzeta, la pizza porteña por excelencia. (Crédito de foto: Fugazzeta Fest)

El corazón del barrio La Boca se prepara para sumar un nuevo capítulo a su rica tradición cultural y gastronómica con la llegada del Fugazzeta Fest, un evento que promete reunir historia, identidad y sabor en un mismo lugar. El sábado 23 y domingo 24 de mayo, de 12 a 18 horas, el predio ubicado en Dr. del Valle Iberlucea 1001 abrirá sus puertas con entrada libre y gratuita para recibir a vecinos, turistas y amantes de la pizza porteña.

¿De qué trata el Fugazzeta Fest?

Durante los dos días de festival, seis pizzerías invitadas, referentes de la identidad gastronómica de Buenos Aires, ofrecerán una variedad de clásicos que van desde la tradicional fugazzeta hasta fugazza, fainá y otras especialidades. A esta propuesta se suman bebidas como cerveza, vermú, soda en sifón y gaseosas, además de opciones dulces y café para completar la experiencia culinaria. El espacio elegido no es casual: se encuentra a pasos de Caminito y de La Bombonera, dos íconos que sintetizan el espíritu turístico del barrio.

El Fugazzeta Fest es organizado por Jorge D'Agostini, autor del libro La Boca, pizza, cocina, identidad, junto al Grupo Caminito de Almacén Porteño y Levadura Productora, con el acompañamiento del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La iniciativa busca poner en valor a la fugazzeta como patrimonio gastronómico, al tiempo que refuerza el vínculo histórico entre La Boca, la comida callejera y la evolución de la pizza en Argentina.

Según D'Agostini, el espíritu del festival es volver a ubicar a La Boca como un territorio clave dentro de la cocina porteña, y homenajear y honrar a los primeros vendedores callejeros que iniciaron esta tradición. En esa línea, el festival también apunta a consolidarse como una cita anual dentro de la agenda cultural y turística de la ciudad.

La Boca, barrio emblemático de Buenos Aires. (Crédito de foto: Fugazzeta Fest)

Una fugazzeta y un paseo por La Boca

Como complemento, se presenta el Circuito Pizzero, un recorrido por distintos locales del barrio que invita a descubrir sus sabores y su historia. Este paseo incluye paradas en espacios emblemáticos como el propio Caminito, el Museo Benito Quinquela Martín y La Bombonera, proponiendo una experiencia que combina gastronomía, cultura y tradición.

Con el apoyo de marcas como Speddy, Molinos Chacabuco, Oliovita, Ivess, Sinteplast, Kiricocho, La Fuerza, Quilmes y Pepsi, el Fugazzeta Fest se presenta como una celebración auténticamente porteña, donde cada porción cuenta una historia y cada rincón del barrio suma identidad. Una oportunidad ideal para redescubrir La Boca desde el paladar y dejarse llevar por uno de los sabores más representativos de Buenos Aires.