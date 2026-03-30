Se viene un finde XL: receta de pizzas diversas para una cena con amigos

Las pizzas son una opción ideal para una cena con amigos.

La pizza se consolida como la opción predilecta para las reuniones sociales gracias a su inigualable practicidad y capacidad de adaptación. Al ser un plato que se consume de forma fraccionada, facilita una dinámica de cena relajada donde los invitados pueden servirse a su ritmo sin necesidad de protocolos rígidos.

Esta versatilidad permite que el anfitrión disfrute del encuentro en lugar de permanecer atrapado en la cocina, convirtiendo la mesa en un espacio de intercambio fluido y distendido. La verdadera magia de este plato reside en la diversidad de gustos que puede satisfacer en una sola tanda.

Desde las opciones más tradicionales como la muzzarella o la fugazzeta, hasta combinaciones más audaces con vegetales asados, rúcula o variedades de quesos intensos, existe una alternativa para cada paladar. Esta amplitud asegura que tanto quienes siguen dietas específicas como aquellos que buscan sabores clásicos encuentren una porción a su medida.

Finalmente, la logística de armar la mesa para una noche de pizzas es sumamente sencilla y eficiente. Al no requerir de una gran cantidad de cubiertos o vajilla compleja, la puesta en escena se resuelve de manera rápida, dejando más espacio para la charla y el disfrute.

Basta con unas tablas de madera, servilletas y una buena selección de variedades para transformar cualquier rincón en un banquete compartido, reafirmando por qué este clásico sigue siendo el rey indiscutido de las cenas con amigos.

Receta de pizzas diversas

Ingredientes

500g de harina de trigo común (000).

300ml de agua tibia.

20g de levadura fresca (o 5g de seca).

1 cucharadita de sal.

2 cucharadas de aceite de oliva o girasol.

Paso a paso

Disolver la levadura en el agua tibia con una pizca de azúcar. Colocar la harina en un bol con la sal por el borde. Hacer un hueco, verter el agua con levadura y el aceite. Integrar y amasar 10 minutos hasta obtener un bollo liso. Dejar leudar tapado por 1 hora. Dividir en 3 bollos, estirar en moldes aceitados y dejar descansar 20 minutos. Precocinar a 200°C por 5-8 minutos con un poco de salsa de tomate.

Pizzas.

Fugazzeta Rellena

Ingredientes: 2 capas de masa, 400g de mozzarella, 2 cebollas grandes cortadas en pluma, orégano y aceite de oliva.

Preparación: Colocar la mozzarella sobre una masa precocida, tapar con otra masa fina y cubrir con la cebolla cruda (previamente remojada en agua fría y secada). Salpimentar y hornear hasta dorar.

Margarita

Ingredientes: Salsa de tomate natural, 200g de mozzarella fresca o en barra, hojas de albahaca fresca y aceite de oliva.

Preparación: Distribuir la mozzarella sobre la prepizza con salsa. Hornear a fuego fuerte. Agregar las hojas de albahaca y el chorrito de aceite justo antes de servir para que no se quemen.

Rúcula y Jamón Crudo