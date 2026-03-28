Bizcochuelo express de vainilla: con lo que hay en casa para la tarde de lluvia.

Con el día nublado y el mate ya listo, el bizcochuelo de vainilla se hace solo. Este clásico argentino se puede hacer de forma fácil en casa y de manera express. Los ingredientes son fáciles de conseguir y seguro ya están en la alacena. A continuación compartimos la receta.

Receta de bizcochuelo de vainilla

La base de cualquier bizcochuelo es azúcar, huevos, aceite y harina. Desde ahí, se pueden sumar diferentes ingredientes para darle aún más esponjosidad, como leche, yogur o, incluso, agua o jugo de algún cítrico. A continuación compartimos la receta de la versión de vainilla:

El bizcochuelo de vainilla es una de las recetas más fáciles.

Ingredientes

3 huevos.

1 taza de azúcar.

1 taza de leche.

2 tazas de harina leudante (o harina común + 2 cucharaditas de polvo de hornear).

1/2 taza de aceite (puede ser de girasol o maíz).

1 cucharadita de esencia de vainilla.

Preparación

Precalentar el horno a 180 °C. Enmantecar y enharinar un molde. En un bowl, colocar los huevos junto con el azúcar y batir hasta lograr una mezcla más clara y espumosa. Agregar la leche, el aceite y la esencia de vainilla. Mezclar bien hasta integrar. Incorporar la harina de a poco, tamizándola si es posible, y mezclar con movimientos suaves para evitar grumos. Volcar la preparación en el molde. Llevar al horno durante aproximadamente 35 a 45 minutos, o hasta que al pinchar con un palillo salga seco. Dejar enfriar antes de desmoldar.

Para lograr un bizcochuelo bien esponjoso, es clave el batido inicial de los huevos con el azúcar. Conviene batir hasta que la preparación se vea más clara y ligeramente espumosa. Además, al momento de sumar la harina, es importante hacerlo de forma gradual y con movimientos suaves y envolventes, evitando batir de más para no perder ese aire incorporado. Asimismo, la esencia de vainilla se puede incorporar al mismo momento que el azúcar para perfumarla.

En cuanto al horneado, es fundamental mantener una temperatura constante, alrededor de 180 °C, y no abrir el horno antes de tiempo ayuda a que el bizcochuelo crezca de manera pareja. Por otro lado, en lo que respecta al molde, es preferible que no sea ni muy grande ni muy chico, y es importante enmantecarlo bien para evitar que se pegue la mezcla. Una vez listo, dejar enfriar el bizcochuelo unos minutos antes de desmoldar para que no se rompa.