El impacto del ajuste del gobierno de Javier Milei sobre el sistema sanitario argentino es demoledor. Los datos son contundentes: una reducción total que supera los $63.000 millones en el presupuesto del Ministerio de Salud, con recortes que afectan desde la compra de vacunas hasta el tratamiento de enfermedades oncológicas.

La periodista especializada en ciencia y salud Nora Bar presentó durante El Pase por El Destape un informe que pone en números concretos sobre la motosierra del gobierno libertario en áreas sensibles para la atención sanitaria y para el tratamiento de enfermedades como el cáncer, el HIV y la tuberculosis.

Lo que Bar expuso no son proyecciones ni estimaciones. Son cifras de ejecución presupuestaria que muestran cómo el ajuste está llegando a áreas donde la intervención del Estado es, en muchos casos, la única barrera entre la vida y la muerte de miles de pacientes.

Vacunas, VIH y tuberculosis: los números del recorte

Bar desglosó rubro por rubro los sectores más afectados por la reducción presupuestaria. El panorama que describió es alarmante en cada línea.

En materia de prevención, el recorte alcanza los $500 millones en el programa de enfermedades transmisibles e inmunoprevenibles. "Eso tiene que ver con vacunas, todas cosas de las que no necesitamos enfermarnos si se hacen las tareas correspondientes porque, como su nombre lo indica, son inmunoprevenibles", explicó la periodista, subrayando que se trata de patologías que no deberían escalar si se mantiene la inversión pública en prevención.

El segundo dato que generó alarma fue el recorte de $800 millones en la respuesta al VIH, enfermedades de transmisión sexual, tuberculosis y lepra. Bar advirtió que este desfinanciamiento llega en un momento donde las estadísticas epidemiológicas muestran un rebrote de patologías como la sífilis y la gonorrea, que se creían controladas.

El dato más grave: se agotan las drogas oncológicas

El punto más crítico del informe fue el desfinanciamiento de $5.000 millones destinados a investigación y detección temprana del cáncer. Pero lo que Bar reveló a continuación fue todavía más preocupante que la cifra en sí misma.

La periodista compartió información que obtuvo de una fuente con acceso directo a funcionarios del Ministerio de Salud: el Banco de Drogas Oncológicas está agotando sus existencias. Es decir, los medicamentos que el Estado provee a pacientes con cáncer que no tienen cobertura de obra social ni prepaga están llegando a niveles críticos de stock. "Una persona que tiene fluida comunicación con funcionarios del Ministerio de Salud me dice que están prácticamente agotando las existencias del Banco de Drogas Oncológicas", reveló Bar.

18 meses para reponer: el cuello de botella administrativo

Lo más grave de la situación no es solo la falta de stock actual sino lo que viene después. Según explicó la periodista, cuando las existencias se terminen, el sistema estatal no podrá reponerlas de forma inmediata. Los plazos administrativos que implican los procesos de licitación pública convierten la reposición en un trámite que puede demorar un año y medio.

"Cuando eso se termine, se necesitan más o menos 18 meses para reponer. Porque hay que hacer licitaciones, y las licitaciones tardan más o menos un año como mínimo", advirtió Bar, dejando en el aire la pregunta que nadie en el gobierno parece querer responder: qué pasa con los pacientes oncológicos durante esos 18 meses.

El dato es escalofriante porque no se trata de un problema que pueda resolverse con una decisión política de urgencia. Aunque mañana el gobierno decidiera revertir el ajuste y destinar fondos al Banco de Drogas Oncológicas, los tiempos burocráticos del proceso de compra estatal harían que los medicamentos no estuvieran disponibles hasta fines de 2027 o principios de 2028.

La ciencia ya golpeada, la salud en la mira

Bar cerró su informe trazando un paralelo con lo que ya ocurrió en el ámbito científico, donde el desfinanciamiento lleva meses y sus consecuencias son visibles. Pero advirtió que el avance del ajuste sobre el área asistencial de salud marca un nuevo límite que hasta ahora no se había cruzado.

"La gente en el ámbito de la salud y de la ciencia... bueno, en la ciencia ya están tan golpeados, pero en el ámbito de la salud directamente...", dijo la periodista, sin necesidad de completar la frase.