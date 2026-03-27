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Receta de cheesecake proteico: de yogur, no lleva horno y queda delicioso

Receta proteica para la merienda: receta de cheesecake de yogur y queso crema, no lleva horno y se prepara en minutos.

27 de marzo, 2026 | 15.53

Preparar un cheesecake sin horno, alto en proteínas, saludable y delicioso es posible con la receta adecuada. El cheesecake es una de las tortas más populares, y si bien su receta original puede ser complicada, hay muchas versiones saludables muy fáciles de hacer.

Lo mejor de esta receta es que es alta en proteína, ya que lleva yogur y queso crema. No lleva nada de harina: en vez de eso, se prepara una base hecha con barrita de cereal y leche.

Para el topping se usa mermelada de frutos rojos, pero también puede ser de frutilla, o bien alguna de estas frutas pisadas. "Una opción espectacular para cuando querés algo dulce pero saludable", compartió Barbi Velardo, la creadora de la receta, quien comparte sus recetas saludables y ricas.

Receta de cheesecake proteico de yogur

Ingredientes

Para la base:

  • 1 barrita de cereal.

  • 1 chorrito de leche.

Para la crema:

  • 2 cdas de yogur natural.

  • 1 cda de queso crema.

  • 1 huevo.

  • Esencia de vainilla/ralladura de limón.

  • Edulcorante.

  • Mermelada de frutos rojos.

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Preparación

  1. En un bol, pisar la barrita de cereal y agregarle un chorrito de leche. Llevá esta mezcla 10 segundos a microondas para que se ablande. Pisala con un tenedor.

  2. En otro recipiente, mezclar las dos cucharadas de yogur natural con otra de queso crema, la esencia de vainilla o ralladura de limón y el edulcorante. Mezclar muy bien.

  3. Añadir un huevo y mezclar nuevamente hasta que quede todo bien unido. Untalo encima de la base que armaste antes.

  4. Llevá a la air fryer por 9 minutos a 160°C, o al microondas por aproximadamente 3 minutos a potencia alta (si metés el tenedor y sale húmedo, ponelo unos segundos más, volvé a probar y así hasta que te salga el tenedor seco).

  5. Por último, untale encima mermelada de frutos rojos.

  6. ¡Listo!

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