Receta de cheesecake proteico: de yogur, no lleva horno y queda delicioso.

Preparar un cheesecake sin horno, alto en proteínas, saludable y delicioso es posible con la receta adecuada. El cheesecake es una de las tortas más populares, y si bien su receta original puede ser complicada, hay muchas versiones saludables muy fáciles de hacer.

Lo mejor de esta receta es que es alta en proteína, ya que lleva yogur y queso crema. No lleva nada de harina: en vez de eso, se prepara una base hecha con barrita de cereal y leche.

Para el topping se usa mermelada de frutos rojos, pero también puede ser de frutilla, o bien alguna de estas frutas pisadas. "Una opción espectacular para cuando querés algo dulce pero saludable", compartió Barbi Velardo, la creadora de la receta, quien comparte sus recetas saludables y ricas.

Receta de cheesecake proteico de yogur

Ingredientes

Para la base:

1 barrita de cereal.

1 chorrito de leche.

Para la crema:

2 cdas de yogur natural.

1 cda de queso crema.

1 huevo.

Esencia de vainilla/ralladura de limón.

Edulcorante.

Mermelada de frutos rojos.

Preparación