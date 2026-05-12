Insfrán inaugurará escuelas y jardines en Formosa y la provincia llegará a 1.555 obras educativas

Con el objetivo de fortalecer el sistema educativo público provincial, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, encabezará el próximo miércoles 13 la inauguración de nuevos edificios educativos destinados a escuelas primarias y jardines de infantes en distintas colonias de la jurisdicción de General Belgrano. Con estas obras, la provincia superará las 1.555 infraestructuras educativas inauguradas en todo el territorio formoseño.

Las actividades comenzarán a las 8 de la mañana en la colonia San Pablo, ubicada sobre la Ruta Nacional 86, donde se habilitarán las obras de refacción y ampliación de la Escuela Pública de Educación Primaria N° 296 Estado de España y del Jardín de Infantes Nucleado N° 14 Anexo 1. Las intervenciones forman parte del plan de infraestructura escolar impulsado por el Gobierno provincial para ampliar y modernizar los espacios educativos.

Más tarde, la comitiva oficial se trasladará a la colonia San Isidro para inaugurar el nuevo edificio del Jardín de Infantes Nucleado N° 14 Anexo 8, ubicado dentro del predio de la Escuela Pública de Educación Primaria N° 488, sobre el kilómetro 1427 de la Ruta Nacional 86. La jornada incluirá la habilitación de establecimientos de nivel inicial, primario y secundario agrario en distintas colonias de la jurisdicción de General Belgrano.

El acto central se realizará a las 9.20 en la localidad de Puesto Ramona. Allí quedarán inauguradas las obras de refacción y ampliación de la Escuela Pública de Educación Primaria N° 366 República del Perú, junto con las nuevas instalaciones de la Escuela Provincial Secundaria Agraria N° 1 Anexo 4 y del Jardín de Infantes Nucleado N° 14 Profesora María de Abelleyra Anexo 7

El alcance de las obras

La intervención realizada en la Escuela Pública de Educación Primaria N° 366 República del Perú abarcó una superficie total de 1.536 metros cuadrados e incluyó la construcción y refacción de distintos sectores administrativos, pedagógicos y de servicios.

El establecimiento cuenta con dirección, secretaría, sala de docentes, archivo, aulas, biblioteca, SUM, comedor, cocina, despensa y sanitarios destinados a estudiantes y personal docente. Además, se incorporaron un polideportivo cubierto, patio de formación y mástil, ampliando las condiciones de infraestructura para las actividades educativas y recreativas.

En el mismo predio funciona la Escuela Provincial Secundaria Agraria N° 1 Anexo 4, creada para responder a la demanda educativa de la zona y fortalecer la formación orientada al perfil productivo y rural de la región.

Por su parte, el Jardín de Infantes Nucleado N° 14 Profesora María de Abelleyra Anexo 7 cuenta con una superficie de 142 metros cuadrados y fue diseñado para fortalecer la infraestructura destinada al nivel inicial en la zona.

El edificio dispone de sala pedagógica, cocina, sanitarios, galerías, patio de juegos y patio de formación. Además, incorpora una cisterna con capacidad para 10 mil litros y un tanque de reserva de 2 mil litros, destinados a garantizar el abastecimiento de agua para el funcionamiento diario del establecimiento.

Nuevos espacios en San Isidro y San Pablo

En la colonia San Isidro, el nuevo edificio del Jardín de Infantes Nucleado N° 14 Anexo 8 abarca una superficie de 240 metros cuadrados y fue equipado con una sala pedagógica con sanitarios para niños y niñas, además de un área administrativa, galerías y patio de juegos.

Por su parte, en la colonia San Pablo, las obras de refacción y ampliación de la Escuela Pública de Educación Primaria N° 296 Estado de España alcanzaron distintos sectores administrativos y pedagógicos. El establecimiento incorporó biblioteca, sala de informática, comedor, nuevas aulas, playón de formación y un polideportivo cubierto, ampliando las condiciones de infraestructura para el desarrollo de las actividades educativas y recreativas.

El complejo educativo también incorpora sanitarios, cocina, depósito y otros espacios destinados al funcionamiento cotidiano de la institución escolar.

En el mismo predio quedará habilitado además el edificio del Jardín de Infantes Nucleado N° 14 Anexo 1, construido sobre una superficie de 140 metros cuadrados para fortalecer la infraestructura destinada al nivel inicial en la colonia San Pablo.