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Cómo comprar el dólar más barato del mercado, en la última semana de abril 2026

El dólar más barato para comprar sigue siendo el dólar oficial, pero acorta distancia con el resto de los tipos de cambio.

27 de abril, 2026 | 10.44

El dólar más barato para comprar este lunes 27 de abril es tanto el dólar oficial como el blue, que se ubica a $1.420. En tanto, el MEP se ubica en $1438,34 y el Contado con Liquidación (CCL) roza los $1.500.

¿Cómo se compran dólares oficial?

Podés comprar dólares desde el homebanking o la app de tu banco, según el procedimiento de cada entidad. Para operar necesitás tener una cuenta bancaria en dólares, que en muchos casos se puede abrir online y sin costo, aunque algunos bancos cobran comisiones.

  • Compra digital (online- Home Banking)

  • Compra en efectivo (por ventanilla)

Qué dólar me conviene comprar

MÁS INFO

Podés retirar tus dólares por ventanilla en cualquier banco, sin restricciones:

  • Cajeros automáticos: por ahora, sólo en algunos bancos tienen cajero automático que expende dólares.

  • Compra online y retiro físico: si comprás dólares desde tu banco online, luego podés ir a retirarlos por ventanilla sin tope, siempre que tengas los fondos en tu cuenta.

MÁS INFO

¿Hay límites o trabas si compraste dólar MEP?

No. Si compraste dólar MEP (o Contado con Liquidación) antes, podés comprar dólar oficial también pero no podés venderlo a través del MEP. Tampoco existe el denominado "parking" por la compra de dólar a través del mercado de capitales.

Cuál es el dólar más barato hoy

Cómo comprar dólar MEP

  1. Abrir una cuenta comitente: este paso se realiza a través de un Agente de Liquidación y Compensación (ALyC) o, en algunos casos, directamente desde el home banking de ciertos bancos.
  2. Registrar los datos: es necesario completar un formulario con documentos como el DNI, el CUIL, una foto tipo selfie y vincular una cuenta bancaria o billetera digital.
  3. Depositar fondos: transferir pesos desde una cuenta bancaria a la cuenta comitente recién creada.
  4. Seleccionar un bono: elegir bonos habilitados para este tipo de operación, como el AL30 u otras opciones disponibles.
  5. Indicar el monto: especificar la cantidad de pesos que se desea convertir y verificar la cotización para estimar cuántos dólares se obtendrán.
  6. Confirmar la compra: validar y completar la operación a través de la plataforma del broker o banco.
  7. Cumplir con el período de parking: después de realizar la compra de bonos en pesos, se debe esperar un día hábil antes de venderlos para obtener dólares.
  8. Transferir los dólares: una vez disponible, transferir los dólares adquiridos a una cuenta bancaria en dólares a nombre del titular de la cuenta comitente.

Al finalizar, los dólares quedarán disponibles para conservarlos en la cuenta o retirarlos según la preferencia del usuario.

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