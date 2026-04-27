Cómo comprar el dólar más barato del mercado, en la última semana de abril 2026

A cuánto cotiza el dólar hoy

El dólar más barato para comprar este lunes 27 de abril es tanto el dólar oficial como el blue, que se ubica a $1.420. En tanto, el MEP se ubica en $1438,34 y el Contado con Liquidación (CCL) roza los $1.500.

¿Cómo se compran dólares oficial?

Podés comprar dólares desde el homebanking o la app de tu banco, según el procedimiento de cada entidad. Para operar necesitás tener una cuenta bancaria en dólares, que en muchos casos se puede abrir online y sin costo, aunque algunos bancos cobran comisiones.

Compra digital (online- Home Banking)

Compra en efectivo (por ventanilla)

Qué dólar me conviene comprar

Podés retirar tus dólares por ventanilla en cualquier banco, sin restricciones:

Cajeros automáticos : por ahora, sólo en algunos bancos tienen cajero automático que expende dólares.

Compra online y retiro físico: si comprás dólares desde tu banco online, luego podés ir a retirarlos por ventanilla sin tope, siempre que tengas los fondos en tu cuenta.

¿Hay límites o trabas si compraste dólar MEP?

No. Si compraste dólar MEP (o Contado con Liquidación) antes, podés comprar dólar oficial también pero no podés venderlo a través del MEP. Tampoco existe el denominado "parking" por la compra de dólar a través del mercado de capitales.

Cuál es el dólar más barato hoy

Cómo comprar dólar MEP

Abrir una cuenta comitente: este paso se realiza a través de un Agente de Liquidación y Compensación (ALyC) o, en algunos casos, directamente desde el home banking de ciertos bancos. Registrar los datos: es necesario completar un formulario con documentos como el DNI, el CUIL, una foto tipo selfie y vincular una cuenta bancaria o billetera digital. Depositar fondos: transferir pesos desde una cuenta bancaria a la cuenta comitente recién creada. Seleccionar un bono: elegir bonos habilitados para este tipo de operación, como el AL30 u otras opciones disponibles. Indicar el monto: especificar la cantidad de pesos que se desea convertir y verificar la cotización para estimar cuántos dólares se obtendrán. Confirmar la compra: validar y completar la operación a través de la plataforma del broker o banco. Cumplir con el período de parking: después de realizar la compra de bonos en pesos, se debe esperar un día hábil antes de venderlos para obtener dólares. Transferir los dólares: una vez disponible, transferir los dólares adquiridos a una cuenta bancaria en dólares a nombre del titular de la cuenta comitente.

Al finalizar, los dólares quedarán disponibles para conservarlos en la cuenta o retirarlos según la preferencia del usuario.