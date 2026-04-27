Microsoft ya no tendrá acceso exclusivo a la tecnología de OpenAI

FOTO DE ARCHIVO: Se ve el logotipo de Microsoft junto a una nube en Los Ángeles.

​Microsoft dejará de tener acceso exclusivo a ‌los ‌modelos y productos de inteligencia artificial de OpenAI, un cambio significativo que permitiría a la empresa emergente vender ​su tecnología ⁠en plataformas de ‌nube de la ⁠competencia, como ⁠Amazon y Google.

Las acciones de Microsoft caían casi un ⁠3% tras el ​anuncio del lunes, ‌mientras que las ‌de Alphabet y ⁠Amazon subían ligeramente.

En virtud de la asociación renovada, Microsoft seguirá ​siendo ‌el principal socio de nube de OpenAI y tendrá una licencia sobre la ⁠propiedad intelectual de OpenAI hasta 2032.

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El desarrollador de Windows se ha convertido en uno de los principales actores en ‌la carrera por la inteligencia artificial en los últimos años gracias a su apuesta temprana y ‌al acceso a la tecnología del creador de ‌ChatGPT.

(Reportaje de ⁠Aditya Soni y Akash Sriram ​en Bangalore; edición de Mrigank Dhaniwala; Editado en Español por Ricardo Figueroa)