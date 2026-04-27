Microsoft ya no tendrá acceso exclusivo a la tecnología de OpenAI

Microsoft dejará de tener acceso exclusivo a los modelos y productos de inteligencia artificial de OpenAI, un cambio significativo que permitiría a la empresa emergente vender su tecnología en plataformas de nube de la competencia, como Amazon y Google.
Las acciones de Microsoft caían casi un 3% tras el anuncio del lunes, mientras que las de Alphabet y Amazon subían ligeramente.
En virtud de la asociación renovada, Microsoft seguirá siendo el principal socio de nube de OpenAI y tendrá una licencia sobre la propiedad intelectual de OpenAI hasta 2032.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
El desarrollador de Windows se ha convertido en uno de los principales actores en la carrera por la inteligencia artificial en los últimos años gracias a su apuesta temprana y al acceso a la tecnología del creador de ChatGPT.
(Reportaje de Aditya Soni y Akash Sriram en Bangalore; edición de Mrigank Dhaniwala; Editado en Español por Ricardo Figueroa)