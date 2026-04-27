Racing sufre: dos bajas claves de última hora ante Caracas por la Copa Sudamericana

Racing sufre dos bajas claves frente a Caracas por la Copa Sudamericana.

Racing no para de sufrir y tiene dos bajas fundamentales de último momento, justo antes del viaje a Venezuela para visitar a Caracas por la Copa Sudamericana 2026. El entrenador e ídolo de la "Academia", Gustavo Costas, no podrá contar con dos jugadores titulares indiscutidos en el equipo.

Los protagonistas son nada menos que Adrián "Maravilla" Martínez y Santiago Sosa, quienes padecieron lesiones de grados diferentes y no podrán subirse al avión con el resto de la delagación rumbo a la capital venezolana para jugar por el Grupo E, que completan Botafogo de Brasil e Independiente Petrolero de Bolivia. El centrodelantero tiene un esguince en la rodilla derecha, mientras que el mediocampista y capitán tiene una sobrecarga en el cuádriceps derecho.

Por lo tanto, ninguno de los dos será parte del próximo encuentro y habrá que seguir la evolución de ambos para conocer si podrán reaparecer ante Huracán. El duelo con el "Globo" en el "Cilindro" de Avellaneda será fundamental para la clasificación a los playoffs del Torneo Apertura 2026 del fútbol argentino: el local tendrá que ganar sí o sí para meterse entre los ocho mejores de la Zona B.

La buena noticia en este caso para Racing es que vuelven de sus lesiones Gastón Martirena e Ignacio "Nacho" Rodríguez, al mismo tiempo que regresan a los convocados Marcos Rojo y Agustín García Basso, que no jugaron por suspensión ante Barracas Central. Los que seguirán afuera también son Elías Torres y Valentín Carboni, con sendas roturas de ligamentos en las rodillas.

La posible formación de Racing vs. Caracas por la Copa Sudamericana

Como el cotejo ante Huracán será crucial para las aspiraciones en el semestre, Costas podría colocar un equipo alternativo para la tercera jornada del certamen continental. Por lo tanto, es probable que la visita salga a la cancha con Facundo Cambeses; Tobías Rubio o Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Agustín García Basso; Baltasar Rodríguez, Alan Forneris, Adrián Fernández; Matko Miljevich, Damián Pizarro y Duván Vergara.

Sosa y Maravilla, afuera en Racing vs. Caracas.

Cuándo juegan Caracas vs. Racing: hora, TV en vivo y streaming

El encuentro en el estadio Olímpico de la Universidad Central de Caracas en Venezuela será el miércoles 29 de abril del 2026 a las 19 horas de Argentina, con el arbitraje del uruguayo Andrés Matonte. La transmisión en vivo en la televisión será del canal ESPN, mientras que el streaming online irá por Disney+, Telecentro Play y Personal Flow.