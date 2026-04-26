Partidarios de líder palestino ganan las elecciones locales, incluidos algunos escaños en Gaza

Los palestinos votan durante las elecciones municipales en un colegio electoral en Deir al-Balah.

Por Nidal al-Mughrabi y ​Ali Sawafta

EL CAIRO/CISJORDANIA, 26 abr (Reuters) - Los partidarios del presidente Mahmud Abás se impusieron en la mayoría de ‌las circunscripciones en las ‌elecciones municipales palestinas, informaron el domingo los responsables electorales, en unos comicios que, por primera vez en casi dos décadas, incluyeron una ciudad de la Franja de Gaza gobernada por el grupo rival Hamás.

La votación del sábado supuso las primeras elecciones de cualquier tipo en Gaza desde ​2006 y las ⁠primeras elecciones palestinas desde que comenzó la guerra de ‌Gaza hace más de dos años con ⁠el ataque transfronterizo de Hamás contra ⁠el sur de Israel.

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La Autoridad Palestina (AP) de Abbas, con sede en Cisjordania, afirmó que la inclusión de la ciudad de ⁠Gaza Deir al-Balah, que sufrió menos daños que ​otras zonas del territorio costero durante la ‌guerra, tenía por objeto demostrar ‌que Gaza era una parte inseparable de un futuro ⁠Estado palestino.

Las elecciones, en las que la participación fue baja, se celebraron "en un momento muy delicado, en medio de retos complejos y circunstancias excepcionales", declaró el primer ministro ​palestino, Mohammad ‌Mustafa, al anunciarse los resultados el domingo.

Sin embargo, representaron "un primer paso importante en un proceso nacional más amplio destinado a fortalecer la vida democrática... y, en última instancia, a lograr la unidad de ⁠la patria", afirmó.

Hamás, que expulsó a la Autoridad Palestina de Gaza en 2007, no presentó formalmente candidatos en Gaza y boicoteó las elecciones en la Cisjordania ocupada por Israel, donde se esperaba ampliamente la victoria de Fatah.

Sin embargo, algunos candidatos de una de las listas de Deir al-Balah fueron considerados por ‌residentes y analistas como afines al movimiento, lo que convirtió la votación en un posible indicador del apoyo al grupo islamista.

Los resultados preliminares mostraron que la lista, conocida como "Deir al-Balah nos une", solo obtuvo dos de los 15 escaños ‌disputados en Gaza.

La lista Nahdat Deir al-Balah, respaldada por el partido Fatah de Abbas y la Autoridad Palestina, apoyada por Occidente, ‌obtuvo seis escaños. ⁠Los escaños restantes fueron ganados por otros dos grupos con sede en Gaza, "El Futuro de ​Deir al-Balah" y "Paz y Construcción", no afiliados a ninguna de las facciones.

(Reportaje de Nidal al-Mughrabi en El Cairo y Ali Sawafta en Ramala; edición de Maayan Lubell y Aidan Lewis)