Achique y motosierra: intendentes formoseños advierten por la crisis financiera como consecuencia del ajuste nacional

Luego de la movilización que realizó la Federación Argentina de Municipios (FAM) ante el Ministerio de Economía de la Nación, intendentes de Formosa advirtieron sobre un escenario complejo en las administraciones locales, marcado por la reducción de recursos de Nación y el incremento de gastos.

En ese contexto, el intendente de Villa Dos Trece, Lorenzo Schmidt, sostuvo en diálogo con Agenfor que “la situación, en general, es delicada”, al referirse al impacto de las políticas económicas en los municipios. El jefe comunal explicó que la disminución de la coparticipación afecta directamente la prestación de servicios básicos.

En ese marco, Schmidt aseguro: "Nosotros tenemos el compromiso diario de brindar un servicio a la comunidad, a distintas localidades, ciudades, y esto se ve resentido por esta baja de coparticipación que recibimos todos".

Más aumentos, menos recursos

A este escenario, se suma el aumento sostenido del combustible, un insumo clave para la gestión municipal. El jefe comunal lamentó la suba que se da constantemente en el combustible que es, indicó, el elemento más común que se utiliza en los municipios. Schmidt advirtió que el panorama es cada vez más complejo porque se ve "muy delicada la situación y lo peor es que no avizoramos una mejoría".

Schmidt señaló que las administraciones municipales en Formosa trascendieron sus competencias habituales de servicios públicos para absorber una creciente demanda social. Según explicó, los municipios asumen roles críticos de asistencia para cubrir los vacíos generados por el retiro de programas del Gobierno nacional, lo que transforma la gestión local en un pilar de contención directa para los sectores más vulnerables.

Como ejemplo de esta problemática, el funcionario destacó las graves deficiencias en el acceso a prestaciones básicas de salud, y mencionó específicamente la situación de los jubilados. En este sentido, denunció que la falta de respuestas por parte del PAMI, tanto en la atención médica especializada como en la provisión de medicamentos, obliga a las comunas a intervenir para garantizar derechos que actualmente no son debidamente cumplidos a nivel federal.

El rol de los gobiernos locales

El intendente destacó que, frente a este contexto, las comunas se convierten en el primer punto de contacto para los vecinos. “Nosotros somos la primera puerta que recibimos estas situaciones, porque el vecino acude a la Municipalidad, por lo que procuramos dar esa solución”, afirmó.

En esa línea, cuestionó la falta de acompañamiento a nivel nacional y concluyó que los municipios absorben el impacto de la crisis: “Somos los que le estamos salvando las papas a este Gobierno nacional”.