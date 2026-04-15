"Consecuencia de las políticas nacionales": Formosa se sumó al reclamo de la FAM contra el Ministerio de Economía

Durante el encuentro de la Federación Argentina de Municipios (FAM) realizado en la Ciudad de Buenos Aires, donde jefes comunales presentaron un documento al Ministerio de Economía de la Nación con una serie de demandas urgentes, la provincia de Formosa tuvo un rol destacado en el reclamo que intendentes de todo el país elevaron al Gobierno nacional en el marco de la crisis que atraviesan los municipios.

En ese contexto, el vicepresidente de la FAM e intendente de Villa Dos Trece, Lorenzo Schmidt, remarcó que la iniciativa responde a la situación crítica que atraviesan los municipios del país. “Se trata de un pedido urgente ante la realidad que estamos viviendo, donde las comunas enfrentan directamente las consecuencias de las políticas nacionales”, señaló.

Schmidt subrayó que los intendentes formoseños acompañaron de manera mayoritaria el documento presentado, lo que refleja una postura común frente a la necesidad de respuestas por parte del Gobierno nacional. Sin embargo, destacó que, a diferencia de otras provincias, en Formosa los municipios continúan sosteniendo obras gracias al acompañamiento del Ejecutivo provincial. En ese sentido, valoró el rol del gobernador Gildo Insfrán, al señalar que las comunas no se encuentran desamparadas pese al contexto adverso.

El dirigente explicó que, frente a la paralización de las obras financiadas por la Nación desde diciembre de 2023, la provincia decidió avanzar con proyectos utilizando recursos propios, lo que permitió mantener la actividad en distintos puntos del territorio. El reclamo de la FAM contó además con el respaldo de gobernadores como Axel Kicillof y Ricardo Quintela, quienes acompañaron el pedido dirigido al ministro de Economía, Luis Caputo.

Los detalles del encuentro

Según trascendió de algunos asistentes, en la multitudinaria reunión en la sede de la FAM tras la entrega del documento en el Ministerio de Economía, su presidente, Fernando Espinoza, intendente de La Matanza, resumió en una frase lo que las jefas y jefes comunales están advirtiendo en sus comunas: “Duele y desespera ver cómo Milei está gestando una profunda catástrofe económica y social cada día, un desastre que es transversal, que afecta a todos los sectores de la sociedad y que será muy difícil de remontar”.

La preocupación central de los jefes comunales radica en el agotamiento de los recursos locales. Según advirtieron, los municipios sostuvieron con fondos propios áreas críticas como la salud, la alimentación, la educación y la infraestructura durante los últimos años, pero advierten que "se acaban los recursos".

Según denunciaron desde la FAM, la desatención del Gobierno Nacional es total: no llegan medicamentos, se cortaron los fondos para el transporte público y se paralizaron las obras de mantenimiento en rutas, lo que ya se traduce en un incremento de accidentes.

En algunas ciudades, la demanda de alimentos creció un 300%, un reflejo directo de la crisis que el Ejecutivo parece ignorar al privilegiar la "especulación financiera" sobre las necesidades básicas de la población, alertaron desde la Federación que conduce Espinoza.