Cienciano vs Atlético Mineiro: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo B de la Copa Sudamericana

El duelo entre Cienciano y Atlético Mineiro correspondiente a la fecha 3 del grupo B se disputará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega desde las 21:30 (hora Argentina), el miércoles 29 de abril.

Así llegan Cienciano y Atlético Mineiro

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

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Últimos resultados de Cienciano en partidos de la Copa Sudamericana

Cienciano venció 2-0 a Puerto Cabello en su encuentro anterior.

Últimos resultados de Atlético Mineiro en partidos de la Copa Sudamericana

Atlético Mineiro venció en casa a Juventud por 2 a 1.

Según el registro del historial, ambos equipos terminaron empatados durante los últimos 2 encuentros del torneo. El último juego entre ambos en este torneo fue el 29 de mayo, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Sudamericana 2025, y terminó con un marcador 1-1.

Cienciano cuenta con 4 puntos, 3 goles y es el líder del Grupo B. Entretanto, Atl.Mineiro ocupa el tercer lugar en el torneo, sumó 3 y anotó 3 goles.

Fechas y rivales de Cienciano en los próximos partidos de la Copa Sudamericana

Grupo B - Fecha 4: vs Puerto Cabello: 5 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Grupo B - Fecha 5: vs Atlético Mineiro: 21 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Grupo B - Fecha 6: vs Juventud: 27 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Atlético Mineiro en los próximos partidos de la Copa Sudamericana

Grupo B - Fecha 4: vs Juventud: 5 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Grupo B - Fecha 5: vs Cienciano: 21 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Grupo B - Fecha 6: vs Puerto Cabello: 27 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Horario Cienciano y Atlético Mineiro, según país