Estudiantes vs Flamengo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo A de la Copa Libertadores

El juego entre Estudiantes y Flamengo se disputará el próximo miércoles 29 de abril por la fecha 3 del grupo A de la Copa Libertadores, a partir de las 21:30 (hora Argentina) en el Tierra de Campeones.

Así llegan Estudiantes y Flamengo

Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

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Últimos resultados de Estudiantes en partidos de la Copa Libertadores

Estudiantes ganó por 2-1 el juego pasado ante Cusco FC.

Últimos resultados de Flamengo en partidos de la Copa Libertadores

En la jornada anterior, Flamengo derrotó 4-1 a Independiente Medellín.

El registro más reciente del torneo muestra al equipo local con 1 victoria y al conjunto visitante con 1 triunfo. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 25 de septiembre, en Cuartos de Final del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2025, y Estudiantes lo ganó por 1 a 0.

El Grupo A es liderado por Flamengo con 6 unidades y 6 anotaciones. Por su parte, El Pincha está en segunda posición en la tabla habiendo sumado 4 puntos y anotado 3 goles.

Fechas y rivales de Estudiantes en los próximos partidos de la Copa Libertadores

Grupo A - Fecha 4: vs Cusco FC: 6 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Grupo A - Fecha 5: vs Flamengo: 20 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Grupo A - Fecha 6: vs Independiente Medellín: 26 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Flamengo en los próximos partidos de la Copa Libertadores

Grupo A - Fecha 4: vs Independiente Medellín: 7 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Grupo A - Fecha 5: vs Estudiantes: 20 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Grupo A - Fecha 6: vs Cusco FC: 26 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Horario Estudiantes y Flamengo, según país