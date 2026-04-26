Palestino vs Grêmio: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo F de la Copa Sudamericana

Palestino recibe el próximo miércoles 29 de abril a Grêmio por la fecha 3 del grupo F de la Copa Sudamericana, a partir de las 21:30 (hora Argentina) en el imperial de La Cisterna.
Así llegan Palestino y Grêmio
Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
Últimos resultados de Palestino en partidos de la Copa Sudamericana
Palestino cayó 0 a 2 ante MC Torque en el Municipal de La Cisterna.
Últimos resultados de Grêmio en partidos de la Copa Sudamericana
Grêmio llega con los ánimos arriba luego de vencer 1-0 a Dep. Riestra.
Los equipos tratarán de escalar posiciones en esta etapa del torneo. Grêmio está detrás del líder del Grupo F con 3 unidades, mientras Palestino se debe esforzar más para cambiar su ubicación: ya que está en cuarto puesto con 1 punto.
Fechas y rivales de Palestino en los próximos partidos de la Copa Sudamericana
- Grupo F - Fecha 4: vs MC Torque: 6 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
- Grupo F - Fecha 5: vs Grêmio: 20 de mayo - 21:00 (hora Argentina)
- Grupo F - Fecha 6: vs Dep. Riestra: 26 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Grêmio en los próximos partidos de la Copa Sudamericana
- Grupo F - Fecha 4: vs Dep. Riestra: 5 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
- Grupo F - Fecha 5: vs Palestino: 20 de mayo - 21:00 (hora Argentina)
- Grupo F - Fecha 6: vs MC Torque: 26 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
Horario Palestino y Grêmio, según país
- Argentina: 21:30 horas
- Colombia y Perú: 19:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas