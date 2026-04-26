Palestino vs Grêmio: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo F de la Copa Sudamericana

Palestino recibe el próximo miércoles 29 de abril a Grêmio por la fecha 3 del grupo F de la Copa Sudamericana, a partir de las 21:30 (hora Argentina) en el imperial de La Cisterna.

Así llegan Palestino y Grêmio

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

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Últimos resultados de Palestino en partidos de la Copa Sudamericana

Palestino cayó 0 a 2 ante MC Torque en el Municipal de La Cisterna.

Últimos resultados de Grêmio en partidos de la Copa Sudamericana

Grêmio llega con los ánimos arriba luego de vencer 1-0 a Dep. Riestra.

Los equipos tratarán de escalar posiciones en esta etapa del torneo. Grêmio está detrás del líder del Grupo F con 3 unidades, mientras Palestino se debe esforzar más para cambiar su ubicación: ya que está en cuarto puesto con 1 punto.

Fechas y rivales de Palestino en los próximos partidos de la Copa Sudamericana

Grupo F - Fecha 4: vs MC Torque: 6 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Grupo F - Fecha 5: vs Grêmio: 20 de mayo - 21:00 (hora Argentina)

Grupo F - Fecha 6: vs Dep. Riestra: 26 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Grêmio en los próximos partidos de la Copa Sudamericana

Grupo F - Fecha 4: vs Dep. Riestra: 5 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Grupo F - Fecha 5: vs Palestino: 20 de mayo - 21:00 (hora Argentina)

Grupo F - Fecha 6: vs MC Torque: 26 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Horario Palestino y Grêmio, según país