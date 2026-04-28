Alemania pedirá prestados unos 200.000 millones euros para presupuesto con acento en defensa: fuentes

Simone Menne, presidenta de AmCham Alemania, interviene en el Diálogo Mundial sobre Comercio 2026, organizado por Hapag-Lloyd y el Instituto Kiel para la Economía Mundial en Hamburgo, Alemania.

El Gobierno alemán está elaborando un proyecto de presupuesto para 2027 que incluye un ‌endeudamiento total de 196.500 ‌millones de euros (229.730 millones de dólares), con el objetivo de reforzar las infraestructuras y la defensa, según informaron el martes varias fuentes a Reuters.

Esta cifra contrasta con los 50.500 millones de euros previstos para 2024 por el Gobierno anterior, antes de que la mayor ​economía de Europa ⁠abandonara el año pasado décadas de conservadurismo fiscal ‌en un intento por reactivar el crecimiento, ⁠modernizar unas infraestructuras vetustas y ⁠aumentar el gasto militar.

El presupuesto también incluye un firme compromiso con el gasto en defensa, que se prevé que ⁠aumente a 105.800 millones de euros en ​2027, frente a los 82.700 millones ‌de euros de 2026 en ‌el presupuesto básico, según las fuentes. Incluyendo el fondo ⁠especial para la defensa y los fondos para Ucrania, se prevé que el gasto total en defensa sea de 144.900 millones de euros en 2027.

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Se ​prevé un ‌nuevo aumento hasta los 179.900 millones de euros en el presupuesto básico para 2030, según las fuentes.

Esto, junto con otros gastos de defensa del Gobierno, da como resultado una cuota ⁠de la OTAN del 3,1% en 2027, que se espera que alcance el 3,7% del PIB para 2030, según las fuentes. Los líderes de la OTAN acordaron en una cumbre celebrada el año pasado destinar el 5% del PIB a defensa e inversiones relacionadas para 2035.

Alemania seguirá ‌apoyando a Ucrania con 11.600 millones de euros en 2027 y 8.500 millones de euros al año entre 2028 y 2030.

El proyecto de presupuesto para 2027, que forma parte de un marco financiero a medio plazo que ‌se extiende hasta 2029, asigna un gasto total de 543.300 millones de euros, según las fuentes, un 3,6 % más que ‌el año ⁠anterior.

El aumento del gasto se sustenta en un fondo de infraestructuras de 500.000 millones de ​euros y en una exención de las normas de deuda para el gasto en defensa aprobada el año pasado.

(1 dólar = 0,8554 euros)

(Editado en español por Carlos Serrano)