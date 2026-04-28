Murieron los cinturones: el accesorio en tendencia para este otoño-invierno 2026 para combinar los pantalones.

Hay un accesorio que va a ser tendencia este otoño-invierno 2026 y que va a reemplazar por completo a los cinturones. No solamente van a cumplir una función estética, sino también funcional. Se trata de los pañuelos atados a la altura de la cadera, con las puntas enganchadas en las trabillas de los jeans. Además, también se van a usar en pantalones sastreros.

Son una manera muy creativa de sumarle un toque diferente a tus outfits sin tener que gastar tanto dinero de más. Con un simple pañuelo colorido o con algún estampado, vas a sumarle un toque distintivo a tus looks.

"Creo que añadir un pañuelo es una manera genial de elevar cualquier outfit básico. Podés atarlo alrededor de tus jeans o incluso shorts", cuenta Corryn Timmeran, creadora de contenido especialista en moda y tendencias, a través de su cuenta de TikTok.

El accesorio en tendencia para este otoño-invierno 2026.

Cómo atar un pañuelo como cinturón: la tendencia de este otoño-invierno 2026

Lo primero que tenés que hacer es conseguir un pañuelo que te guste. Lo ideal es que sea colorido o tenga algún estampado interesante para que puedas sumarle más textura a tu outfit.

Juntá una punta del pañuelo con su punta opuesta, de manera que te quede doblado como un triángulo. Asegurate de que sea lo suficientemente grande como para que llegue a rodear el contorno de tu cadera (o cintura, en caso de que uses jeans tiro alto).

El accesorio en tendencia para este otoño-invierno 2026.

Atalo en tu pantalón formando un nudo, dejando que la punta del triángulo caiga hacia abajo, de costado. Podés engancharlo en las trabillas (la parte del jean donde va el cinturón) para que se sostenga mejor.

Qué jeans y parte de arriba usar

Lo ideal es que lo uses con prendas básicas, sin estampados. Podés optar por una remera, camiseta o camisa lisa de algún color neutro (como blanco, negro, marrón, gris o camel) o bien apostar por un color más llamativo como rojo, azul o verde.

En la parte de abajo, podés usar tanto un jean como un pantalón sastrero. Si vas a elegir un jean azul oscuro o negro, se recomienda que lo combines con una parte de arriba de color claro o colorida. Si elegís un jean blanco, crudo o celeste, podés optar por una remera un poco más oscura.

De abrigo, podés sumar un suéter y un blazer o una chaqueta o tapado largo para los días más fríos.