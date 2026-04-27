Cuándo se va el frio en Buenos Aires: así sigue el pronóstico del tiempo tras la baja temperatura

Según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en la jornada del domingo ingresó una masa de aire polar, que se sintió en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y provocó un cambio brusco en las condiciones del tiempo. Durante el día tomó protagonismo la inestabilidad y una alerta por vientos fuertes, marcando el inicio de un descenso térmico contundente.

Durante la tarde y la noche del domingo, las temperaturas comenzaron a caer, dando paso al primer episodio de frío intenso del otoño y también del año. Este cambio responde a la irrupción de aire frío desde el sur, fenómeno habitual en estas épocas, pero que esta vez se presentó con mayor intensidad que en las semanas previas.

Un inicio de semana con aire invernal

El lunes arranca con condiciones frescas en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Se espera cielo algo nublado durante la madrugada y la mañana, mientras que hacia la tarde el cielo se tornará mayormente nublado, con una mejora parcial por la noche. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 6°C y una máxima de 17°C, dando lugar a una jornada típica de otoño, con rasgos casi invernales en las primeras horas del día.

El martes mantendrá una esencia similar, con cielo mayormente nublado y con temperaturas que irán de los 7°C a los 18°C. Si bien el frío persistirá, comenzará a insinuarse una leve recuperación térmica. Ahora bien, ¿cuándo se va el frío en Buenos Aires?.

Cuándo se va el frío

A partir del miércoles se notará con mayor claridad un ascenso en las temperaturas. Aunque el cielo seguirá mayormente nublado, las temperaturas subirán, con una mínima de 12°C y una máxima que alcanzará los 21°C.

El jueves continuará esta tendencia, con cielo algo nublado durante toda la jornada y temperaturas que se ubicarán entre los 10 y los 21 grados. Este escenario anticipa condiciones más agradables en la antesala del fin de semana largo.

El viernes, feriado por el Día de las y los Trabajadores, se perfila como una de las jornadas más templadas de la semana. Se espera cielo parcialmente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 12 y los 21 grados.

El sábado se mantendrían condiciones similares, con cielo parcialmente nublado y temperaturas entre los 13 y los 22 grados. Tras un arranque marcado por el frío polar, el tiempo tenderá a estabilizarse hacia el cierre de la semana.