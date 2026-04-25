Lluvias, viento y descenso de la temporatura: el anticipo del Servicio Meteorológico

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activó la alerta amarilla por vientos fuertes en Chubut y tormentas de gran intensidad en zonas puntuales de Córdoba.

El primero de los fenómenos implosionará el sábado 25 de abril, dando como resultado que el área se vea afectada por ráfagas del sector oeste y sudoeste con velocidades entre 40 y 65 km/h.

El segundo de los episodios, en tanto, se concentrará en localidades de Calamuchita, Rio Cuarto, Santa Maria y Tercero Arriba, con ocasionales caída de granizo.

"Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, cerrá y alejate de puertas y ventanas y no te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes", señaló el organismo oficial en su último reporte meteorológico.

Para el domingo 26, el sistema de alerta amarilla por vientos fuertes se trasladará hacia el este del territorio nacional: la provincia de Buenos Aires, sur de Entre Ríos, San Luis, Córdoba y Santa Fe y oeste de La Pampa, Río Negro y Chubut se verán impactadas por ráfagas que podrán superar los 80 km/h.

Pronóstico del tiempo: ¿cuándo y dónde lloverá, según el SMN?

Luego de un fin de semana con buenas condiciones climáticas en general, la tarde del domingo será escenario de precipitaciones en Misiones y sur de la provincia de Buenos Aires. Si bien serán de carácter tenue, permitirán consolidar la baja en materia térmica en el territorio bonaerense.

Localidades como Bahía Blanca mostrarán mínimas inferiores a los 10° C, mientras que las máximas previstas no superarán los 15° C.