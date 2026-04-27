Sorpresa total por lo que contó Rolando Graña sobre cómo "vive" Milei: "No está..."

Sorpresa total después de que Rolando Graña revelara cómo "vive" Milei: "Encerrado".

En la pantalla de América TV, el periodista Rolando Graña lanzó una feroz crítica contra el presidente Javier Milei. En su programa, el conductor expuso la severa crisis social, denunció el brutal impacto del ajuste y apuntó contra la insólita excusa del Gobierno para culpar a la prensa por los problemas del país.

El análisis televisivo comenzó con una radiografía sobre el día a día de los argentinos. Frente a las cámaras, Graña enumeró las consecuencias directas de las políticas libertarias y el enorme descontento en las calles. "Los trenes que han recortado, la gente que pierde horas y horas de su día. Los que ganan menos, los que no pueden comprar leche", relató y profundizó: "Los discapacitados, que no tienen ni a los terapeutas que los atiendan".

Lejos de frenar su descargo, el periodista cuestionó la insólita defensa de la Casa Rosada ante el caos generalizado. "Todo eso es un problema de la prensa en el relato de Milei, es una interpretación maligna que hace la prensa para ir contra Milei", ironizó el comunicador para dejar en evidencia la estrategia oficial de victimización.

Sorpresa total después de que Rolando Graña revelara cómo "vive" Milei: "Encerrado".

Por qué Milei "no ve" los datos

Para cerrar su columna, Rolando Graña remató con una conclusión contundente sobre la ceguera del líder libertario ante los justos reclamos populares. "Son datos que saltan a la calle", advirtió a los funcionarios.

Finalmente, sentenció los motivos de esta negación absoluta: "Si el Presidente no lo ve es porque vive encerrado en su despacho, en Twitter, en sus planillas. Y cuando no está encerrado es porque viaja al exterior".