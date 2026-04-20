Rolando Graña humilló a Milei y contó lo que no todos sabían sobre su gobierno: "Se comprueba"

Rolando Graña humilló a Milei y contó lo que no todos sabían sobre su gobierno.

En su programa en la pantalla de América TV, el periodista Rolando Graña lanzó una dura crítica contra el presidente Javier Milei. Con total indignación, el conductor analizó los graves efectos de las políticas libertarias.

El descargo televisivo comenzó con un balance letal sobre la actual gestión de la Casa Rosada. "Se comprueba, casi dos años y medio después de la asunción de Milei, que todo lo que tuvo que ver con el Estado, todo lo que tocó lo rompió", sentenció el conductor frente a las cámaras. Para sostener su postura, Graña advirtió que el brutal ajuste arrasó hasta con las áreas operativas sanas: "Incluso las cosas que funcionaban".

La motosierra de Milei

Lejos de frenar su análisis, la figura mediática apeló al máximo símbolo de la campaña electoral para explicar la crisis de hoy. "Piénsenlo de esta manera. Si uno agarra una motosierra, ¿qué hace? Sí, corta, pero sobre todo, también, rompe", graficó el conductor del programa de actualidad política GPS.

Rolando Graña humilló a Milei y contó lo que no todos sabían sobre su gobierno.

Finalmente, Rolando Graña cerró su columna periodística con una fuerte comparación histórica. "Y piensen en las cosas que no funcionan y que, en el algún momento en la Argentina, no es que la Argentina era un paraíso antes de Milei, pero algunas cosas funcionaban o, en todo caso, funcionaban mejor en todo lo que tuviera que ver con el Estado", remató para cerrar su crítica al gobierno de Javier Milei.