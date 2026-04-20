Otra encuesta refleja la caída libre de la imagen de Javier Milei. El presidente argentino ocupa el puesto 14 de un total de 18 mandatarios latinoamericanos en el ranking de imagen presidencial de abril 2026 elaborado por CB Global Data, que relevó la opinión de más de 40.000 personas en 18 países de la región entre el 13 y el 18 de abril.

El dato más llamativo no es solo la posición, sino la caída registrada en un mes: Milei pasó del 42,3% de imagen positiva en marzo al 36,2% en abril, una baja de 6,1 puntos porcentuales que lo aleja aún más de la zona media del ranking y lo deja en la antesala de los peores evaluados de la región.

El desglose de los datos argentinos es contundente. Según el relevamiento, el 59,7% de los encuestados tiene una imagen negativa de Milei, mientras que apenas el 36,2% lo evalúa positivamente. El 4,1% restante no sabe o no contesta.

Dentro de la imagen negativa, el 46,3% lo califica como "muy malo", el guarismo más alto dentro de esa categoría. Solo el 28% lo considera "muy bueno" y el 8,2% "bueno".

Dónde queda Milei en el mapa regional

La posición 14 ubica a Milei en el grupo de los seis presidentes peor valorados de la región, según la propia clasificación del informe. Muy por encima de Milei se encuentran, entre otros, Lula da Silva de Brasil (48,4%), Gustavo Petro de Colombia (38,2%) y Bernardo Arévalo de Guatemala (37,3%).

Por debajo de Milei en el ranking aparecen Daniel Noboa de Ecuador (35,7%), José Raúl Mulino de Panamá (34,1%), Delcy Rodríguez de Venezuela (27,5%) y en el último lugar José María Balcázar de Perú, con apenas el 17,9%.

El podio lo lidera Bukele, muy lejos de Milei

En el otro extremo del ranking, Nayib Bukele de El Salvador encabeza la medición con el 70,1% de imagen positiva, seguido muy de cerca por Claudia Sheinbaum de México con el 69,8%. El tercer lugar es para Rodrigo Chaves de Costa Rica con el 59,5%, quien además fue el mandatario con mayor crecimiento mensual, sumando 2,7 puntos respecto a marzo.

La distancia entre el primero y el decimocuarto es abismal: más de 33 puntos porcentuales separan a Bukele de Milei en la percepción que tienen sus propios ciudadanos.

Una tendencia que se acentúa

La caída de Milei en este ranking no es un hecho aislado. Coincide con el deterioro registrado en otras mediciones nacionales recientes que muestran una aprobación en descenso, un aumento de la desaprobación y un creciente pesimismo sobre la situación económica del país.

En un año electoral, la imagen del presidente argentino sigue alejándose de los primeros puestos regionales y se consolida en la mitad baja de un ranking que mide, en definitiva, cuánto confían los ciudadanos en sus líderes.

El estudio de CB Global Data fue realizado entre el 13 y el 18 de abril de 2026, con una muestra de 2.567 casos en Argentina y un margen de error del 1,9%.