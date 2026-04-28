Alianza estratégica: La Rioja y China avanzan en proyectos mineros y productivos

En el marco de la estrategia de desarrollo federal impulsada por el Gobierno de La Rioja, la provincia se consolida como un destino clave para inversiones productivas. En ese contexto, una delegación técnica de la empresa china Hainan Trailblazer New Material Technology Co. Ltd. llevó adelante una intensa jornada de reconocimiento en el departamento Rosario Vera Peñaloza, con el objetivo de avanzar en proyectos de inversión minera y productiva en puntos estratégicos de la región.

​Durante el recorrido, la comitiva técnica visitó el paraje de Las Callanas y la Mina Hugo, en la localidad de Ñoqueve. Los representantes de la firma asiática evaluaron las condiciones del territorio para iniciar tareas de prospección, manifestando su interés en el potencial geológico minero observado.

Participaron de la actividad, la secretaria de Minería, Ivanna Guardia; la intendenta del departamento, Laura Carrizo; y el presidente de Energía y Minerales Sociedad del Estado (EMSE), Walter Gómez. Las autoridades destacaron que esta visita es resultado directo de la misión comercial a China encabezada el año pasado por el gobernador Ricardo Quintela.

Investigación y tecnología

La empresa China centra su accionar en sectores estratégicos para el desarrollo regional, con foco en la minería, a partir de la identificación de yacimientos de oro y litio mediante tecnologías de precisión, la energía, a través de proyectos vinculados a fuentes renovables, y la producción, donde analiza oportunidades especialmente en el sector de alimentos.

​En este contexto, el ministro de Trabajo, Empleo, Industria y Minería, Federico Bazán, señaló que el uso de tecnologías actuales permite investigar con rigor minerales que funcionan como reserva de valor a nivel mundial. Asimismo, detalló que "si bien se trata de una etapa inicial, la presencia de la empresa privada en el sur provincial abre una ventana de oportunidades para la economía regional".

Bazán, reafirmó que el fin último de estas inversiones, es que tengan un beneficio para la población local, generando trabajo genuino y de calidad y con una mirada sustentable: "Buscamos modelos que permitan a la comunidad tener mayores oportunidades, produciendo de manera transparente y cuidando el medio ambiente".

En este sentido, la iniciativa refleja el compromiso del gobierno de La Rioja con el desarrollo estratégico del sector minero, promoviendo la formación de mano de obra local y la generación de oportunidades sostenibles. De este modo, se busca que el crecimiento de la actividad no solo impulse la economía, sino que también se traduzca en beneficios concretos y duraderos para toda la provincia de La Rioja y sus comunidades.