Más deuda: el Gobierno aprobó un préstamo del BID por USD700 millones

El Gobierno Nacional aprobó una línea de crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por hasta 700 millones de dólares, que engrosará la deuda externa y estará destinada a proyectos de revitalización urbana y mejora del hábitat en la Argentina. En paralelo, autorizó una primera operación por 150 millones de dólares para la provincia de Neuquén.

La medida fue oficializada mediante el Decreto 283/2026 del Poder Ejecutivo, y permitirá engrosar las reservas netas del Banco Central, ya que, por una cuestión de contabilidad (el Tesoro deberá cambiar los dólares por pesos de la entidad monetaria para ejecutar el programa al que el crédito está destinado), podrán ser consideradas de libre disponibilidad.

El esquema aprobado corresponde a una Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión (CCLIP), una herramienta financiera del BID que permite habilitar financiamiento de largo plazo para distintos programas bajo un marco general. En este caso, tendrá una vigencia de 15 años y estará orientada al desarrollo urbano sostenible.

Dentro de ese programa marco, el primer préstamo específico será para Neuquén, que recibirá hasta 150 millones de dólares para ejecutar el “Programa de Desarrollo Urbano y Mejora del Hábitat en la Provincia del Neuquén”.

Según detalló el decreto, el objetivo general de esa iniciativa es promover un desarrollo urbano sostenible e inclusivo en la provincia. Para ello se prevén tres ejes de trabajo: mejoras integrales en áreas urbanas consolidadas, formalización de barrios populares y fortalecimiento institucional de la gestión territorial.

El crédito de 150 millones de dólares para la provincia de Neuquén

En paralelo, el Gobierno nacional también aprobó un contrato de garantía ante el BID, mediante el cual la Argentina respalda las obligaciones financieras que asuma Neuquén por el crédito de 150 millones de dólares.

A su vez, se firmará una contragarantía con la provincia para asegurar el repago de los fondos. En caso de incumplimiento, Neuquén autorizará al Estado nacional a debitar automáticamente recursos de la coparticipación federal de impuestos por el monto adeudado.

Desde el Banco Central señalaron que la operación tendría un impacto macroeconómico limitado sobre la balanza de pagos, mientras que la Oficina Nacional de Crédito Público indicó que el costo financiero del préstamo resulta más conveniente que el que podría obtener el país en el mercado.

El decreto faculta al Ministerio de Economía y a la Secretaría de Finanzas a firmar la documentación correspondiente y avanzar con la implementación del financiamiento. Con esta decisión, el Ejecutivo habilita una nueva vía de endeudamiento multilateral para obras urbanas y de infraestructura habitacional, con Neuquén como primer distrito beneficiado.