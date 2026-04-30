El rey Carlos de Inglaterra se despide de Trump al concluir su visita de Estado a EEUU

El rey Carlos y la reina Camila de Reino Unido se encuentran en Estados Unidos para una visita de Estado.

El rey Carlos y la reina Camila de Reino Unido comenzaron a concluir su visita de Estado de cuatro días a Estados Unidos con una breve ‌parada el jueves en la Casa Blanca ‌para despedirse del presidente estadounidense, Donald Trump, tras haberle cautivado en una cena formal dos días antes.

El motivo oficial del viaje real era conmemorar el aniversario 250 de la independencia de Estados Unidos del dominio colonial británico, lo que dio pie a múltiples bromas irónicas de Carlos en sus discursos ante la élite de Washington sobre el hecho de haber estado en el bando perdedor de la Guerra de Independencia de Estados Unidos.

Pero también tenía como objetivo reparar lo ​que Carlos describió en la ⁠cena de Estado del martes con Trump como un "vínculo inquebrantable" y una "alianza indispensable" entre ambos ‌países, recientemente tensada por la negativa del Reino Unido, junto con otros ⁠aliados europeos, a sumarse a la guerra de dos meses ⁠de duración entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

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Aparentemente funcionó. Por muy enfurecido que estuviera con el primer ministro británico, Keir Starmer, Trump explicó a los periodistas con cierto detalle lo mucho ⁠que apreciaba a su "gran amigo" Carlos al día siguiente de su cena: "Cuando te gusta ​tanto el rey de un país, probablemente eso ayuda a tu ‌relación con el primer ministro".

Mientras posaba para las ‌fotografías en una alfombra roja frente al pórtico sur de la Casa Blanca el ⁠jueves por la mañana, Trump, a quien sus opositores políticos denuncian con frecuencia como un aspirante a rey, señaló al monarca y dijo: "Es el mejor rey, en mi opinión".

Los dos hombres, acompañados por Camila y la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, entraron, salieron cinco minutos más ​tarde y la ‌familia real se subió a su coche para recorrer varios lugares de Virginia.

"Gente estupenda", dijo Trump, que se presentó a las elecciones con un programa antiinmigración, al dirigirse a la comitiva que se alejaba. "Necesitamos más gente así en nuestro país".

El viaje real ha visto a Carlos arrancar sonrisas desde los legisladores del Congreso de Estados ⁠Unidos hasta los jóvenes escolares de Harlem en una granja urbana de la ciudad de Nueva York.

Entre las sonrisas más grandes de todas se encontraba la del propio Trump, cuando Carlos reveló un regalo para el presidente en la recepción del martes en la Casa Blanca: la campana original que colgaba de la torre de mando de un submarino de la Royal Navy botado en un astillero británico en 1944 y bautizado como HMS Trump.

Para su último día, se espera que Carlos deposite una corona ‌de flores en el Cementerio Nacional de Arlington, al otro lado del río Potomac en Virginia, un lugar sagrado para muchos estadounidenses donde están enterrados decenas de miles de caídos en guerra del país.

El miércoles, el rey y la reina conmemoraron a las víctimas del ataque de Al Qaeda del 11 de septiembre de 2001 en la ciudad de Nueva York, depositando un ramo de flores en ‌el monumento conmemorativo donde antaño se alzaban las torres gemelas del World Trade Center.

También se espera que la pareja real asista a una fiesta de barrio en una pequeña localidad de Virginia para participar en ‌lo que la embajada ⁠británica ha calificado como la aparentemente exótica "tradición norteamericana" de una comida tipo "potluck", donde los participantes llevan diversos tipos de alimentos.

Más tarde ese mismo día, la ​pareja real volará a las Bermudas para la primera visita de Carlos como soberano a este territorio británico que, a diferencia de Estados Unidos, no ha obtenido la independencia.

Con información de Reuters