La Provincia de Buenos Aires realizó la primera prueba del dispositivo de energía undimotriz que desarrolla

La Provincia de Buenos Aires impulsa el desarrollo del primer dispositivo undimotriz destinado a generar electricidad a partir del movimiento del mar. El sistema utiliza boyas flotantes que se desplazan verticalmente con el vaivén de las olas, lo que se transmite a un mecanismo de engranajes que lo transforma en rotación de alta velocidad, suficiente para accionar un generador eléctrico.

El proyecto, llevado a cabo por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos a través de la Subsecretaría de Energía, implementa un diseño que fue desarrollado por equipos de la Universidad Tecnológica Nacional, Regional Buenos Aires y Regional Pacheco.

Según las estimaciones técnicas, cada unidad podría generar entre 30 y 200 kilovatios de potencia, que dependerá del tamaño de la boya y de las condiciones del oleaje. Durante este mes se realizó la primera prueba en seco en la metalúrgica Duroll, ubicada en la localidad de Pilar.

Un proyecto que mejorará la vida de los bonaerenses

El ensayo permitió evaluar la resistencia estructural del sistema, lo que sometió a una carga de 1,5 toneladas, equivalente al doble del peso previsto para su funcionamiento operativo. La tecnología será instalada en la Escollera Norte del Puerto de Mar del Plata, en lo que representa un avance significativo para la industria energética y el desarrollo científico nacional.

El proyecto articula el trabajo conjunto entre el Estado, el ámbito académico y el sector privado, lo que consolida un modelo de innovación aplicada. El financiamiento contempla una inversión de 138.000 dólares, provenientes del Programa Provincial de Incentivos a la Generación de Energía Distribuida Renovable (PROINGED), que es administrado por la Subsecretaría de Energía junto al FREBA. Estos recursos se originan en el agregado tarifario renovable que los usuarios abonan en sus facturas eléctricas.

La iniciativa también cuenta con el respaldo de la Comisión de Investigaciones Científicas, a través del Fondo de Innovación Tecnológica de Buenos Aires. Desde el Gobierno provincial destacan que este tipo de desarrollos resultan estratégicos para diversificar la matriz energética y fomentar tecnologías de origen nacional.

La incorporación de energías limpias se plantea como un eje central para avanzar hacia un modelo más sustentable. En ese sentido, la energía undimotriz aparece como una alternativa con alto potencial a nivel global, especialmente en regiones con fuerte dinámica oceánica como el Atlántico Sur.

A diferencia de otras fuentes renovables, presenta mayor previsibilidad en su generación, lo que la posiciona como una opción complementaria dentro del sistema energético.