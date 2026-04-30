Gildo Insfrán ordenó la actualización del aumento de pensiones sociales: de cuánto será

A raíz de la asfixia y recorte del Gobierno nacional, Gildo Insfrán ordenó la actualización del aumento de pensiones sociales. Esto fue confirmado por el Instituto de Pensiones Sociales de Formosa y anunció que se acreditará el pago correspondiente a abril de 2026. Además, anunciaron que el monto llegará con una actualización vinculada al reciente incremento salarial en la administración pública.

El nuevo valor se establece conforme a la Ley N° 482, que fija el haber en el 30% de lo que percibe un empleado estatal, explicó en diálogo con La Mañana la administradora general del organismo, Miguela Silgueira, e indicó que la pensión rondará los $330 mil pesos.

La funcionaria también puso el foco en el acompañamiento integral que reciben los beneficiarios a través de las Casas de la Solidaridad, espacios donde se brindan servicios alimentarios y actividades diarias. Allí, los adultos mayores acceden a desayuno, almuerzo y merienda, y en caso de participar de propuestas vespertinas, también se les garantiza la cena.

Articulación en salud y asistencia

Estos centros funcionan tanto por la mañana como por la tarde, con actividades recreativas y de integración social que apuntan a mejorar la calidad de vida de los pensionados con un esquema que es sostenido con recursos del Tesoro provincial. En materia sanitaria, desde el IPS señalaron que se trabaja de manera coordinada con el Ministerio de Desarrollo Humano, a través de distintos convenios que permiten ampliar la cobertura y garantizar la atención de los beneficiarios.

Además, se desarrollan acciones conjuntas con otras áreas del Estado, como Cultura y Educación y el Ministerio de la Comunidad. En ese sentido, Silgueira destacó que recientemente se completó una campaña de vacunación destinada a los pensionados, mientras continúan otras prestaciones sociales orientadas al bienestar de este sector.

De este modo, el organismo no solo garantiza el pago mensual actualizado, sino que también sostiene una red de asistencia que abarca alimentación, salud y espacios de contención para los adultos mayores en toda la provincia.

La contracara; Nación y las pensiones por discapacidad

La semana pasada desde el Gobierno provincial expresaron un enérgico rechazo a la reforma del sistema de pensiones por discapacidad impulsada por el Gobierno de Javier Milei. Desde el Ministerio de Cultura y Educación local se advirtió que el proyecto yitulado Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez representa un retroceso histórico que amenaza con desarticular el tejido social, educativo y laboral del sector.

Desde el organismo se cuestionó duramente la intención de derogar artículos centrales de la Ley N° 27.793 y la implementación de un reempadronamiento obligatorio que exige a los beneficiarios acreditar nuevamente sus condiciones médicas y socioeconómicas. Asimismo, se denunció que la iniciativa oficial busca eliminar el Nomenclador Nacional de las Prestaciones para dejar el sistema bajo la lógica del libre mercado, lo que beneficiaría a intereses privados en detrimento de los derechos adquiridos.