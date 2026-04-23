“Está ensañado”: desde Formosa apuntan contra Milei por la reforma de pensiones en discapacidad

En la provincia de Formosa, referentes del área de educación especial manifestaron un fuerte rechazo al proyecto de reforma del sistema de pensiones por discapacidad impulsado por el Gobierno de Javier Milei.

En ese marco, el jefe de Educación Especial del Ministerio de Cultura y Educación local, Gustavo Miers, cuestionó la iniciativa y advirtió, en declaraciones al portal Agenfor, que “esta acción busca retroceder más de 70 años de avance, así como invisibilizar y destruir por completo el tejido social, de salud, educativo y laboral de las personas con discapacidad”.

El funcionario agregó que el presidenteen referencia al impacto que, según sostuvo, tendría la iniciativa sobre ese sector.

El proyecto oficial propone derogar artículos centrales de la Ley N° 27.793 y fue enviado al Senado bajo el título “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”, lo que generó cuestionamientos en distintos ámbitos. Entre sus ejes principales se encuentra la implementación de un reempadronamiento obligatorio para todos los beneficiarios, quienes deberán volver a acreditar su condición médica, situación socioeconómica y antecedentes laborales.

En ese marco, el funcionario también rechazó que “con el propósito de seguir con el robo, quieren hacer desaparecer el Nomenclador Nacional de las Prestaciones, encargado de regular el sistema, para dejarlo al libre mercado y así beneficiar a los privados”.

Formosa a contramano

En contraste, el funcionario destacó que en Formosa se desarrollan políticas orientadas a garantizar derechos para las personas con discapacidad y remarcó la presencia activa del Estado en ese sentido.

En esa línea, señaló que la Educación Especial en la provincia no se concibe como un área aislada, sino como un eje transversal que atraviesa los niveles Inicial, Primario y Secundario. Además, subrayó el trabajo articulado con la educación común para asegurar que el acompañamiento pedagógico llegue a cada estudiante en su entorno.

“Formosa cuida a las personas con discapacidad, gobierna con el pueblo adentro, cuidando a los comprovincianos en cada uno de sus aspectos a través de políticas públicas que no vulneren derechos, al contrario, los respeta”, concluyó Miers.

Formosa rechaza el cierre del programa Remediar

La decisión del gobierno de Javier Milei de eliminar el Programa Remediar generó fuertes cuestionamientos en Formosa, donde advierten que la medida impacta de manera directa en los sectores más vulnerables y en el funcionamiento del sistema sanitario. El programa abastecía de medicamentos esenciales a centros de salud de todo el país y garantizaba el acceso a tratamientos básicos en el primer nivel de atención.

La diputada provincial justicialista Cristina Mirassou, médica de profesión, calificó la decisión como “una barbaridad” y la vinculó con una política de ajuste a nivel nacional. “Lo que ocurre es una barbaridad. Se trata de otro ajustazo del Gobierno nacional”, sostuvo en declaraciones a AGENFOR.