Benito Fernández, furioso con el Gobierno por la crisis en la industria textil.

El reconocido diseñador de alta costura, Benito Fernández, describió con crudeza la crisis terminal que atraviesa la industria textil argentina. Con más de cuatro décadas vistiendo a las figuras más importantes del país, Fernández pasó de ser un votante esperanzado del gobierno de Javier Milei a un crítico duro de la actual gestión económica. El modisto denunció que la combinación de presión impositiva récord, apertura indiscriminada de importaciones y una "perversidad" discursiva están destruyendo el núcleo del sector.

A diferencia de otros empresarios que mantienen cautela, Fernández fue categórico sobre su desilusión con la administración actual. “Yo voté a este gobierno. Hoy, obviamente no lo volvería a votar y van a tener que buscar mi voto en otra persona”, aseguró en diálogo con Infobae en vivo. Al ser consultado sobre si este sentimiento era definitivo, el diseñador reforzó su postura: “Sí, no me convencen nunca más”.

Para Fernández, el diagnóstico es claro y alarmante: “Es un desastre lo que está haciendo el Gobierno”. Esta crítica no nace de una posición ideológica previa, sino del impacto directo que las políticas económicas tuvieron en la producción y sustentabilidad de las empresas nacionales del rubro. En este sentido, el diseñador apuntó contra la carga tributaria que, pese a las promesas de campaña, no disminuyeron. “No podemos competir por el 52% de impuestos que tenemos y que dijeron que iban a bajar y no bajaron”, remarcó con indignación.

Esta presión impositiva se traduce en precios que resultan inexplicables para el consumidor, pero que son consecuencia de los costos de producción locales. Fernández ejemplificó esta distorsión con una comparación cotidiana: “Te comprás algo de Victoria's Secret y te sale más caro que en Estados Unidos”. Según su análisis, la apertura de importaciones actual es "indiscriminada", lo que deja a la industria nacional desprotegida frente a potencias que no juegan con las mismas reglas.

Denuncia por competencia desleal y "perversidad" presidencial

Fernández también puso el foco en la geopolítica comercial, acusando a países como China y Rusia de practicar maniobras de dumping para ganar mercados a costa de la destrucción de las industrias locales. “Están vendiendo por debajo de sus costos para destrozarte las industrias y entrar ellos”, denunció el empresario.

Sin embargo, lo que más dolió en el sector fueron las declaraciones del propio Milei, quien comparó la situación argentina con la italiana para sugerir que la falta de competitividad es un problema de diseño. Fernández calificó esta mirada como una falta de respeto a la realidad operativa del mundo de la moda: “El presidente salió a decir que Italia puede competir con China porque tiene diseño. Yo le digo al señor presidente: Italia tiene muy buen diseño, acá hay muy buen diseño, pero Italia no compite con China, Italia hace todo en China”.

Para Benito, responsabilizar a los creativos es una falacia: “El golpe bajo es echarnos la culpa a los diseñadores... Me parece de una perversidad que nunca he visto en mi vida”. En su visión, el problema real son las “importaciones perversas y el alto costo impositivo”, no la falta de talento o esfuerzo.