Ante la falta de respuestas, 260 despedidos de una textil mantienen las protestas y piden la intervención de Valdés

A cinco meses del cierre de una de las plantas de la histórica firma textil Emilio Alal S.A.C.I.F.I, los 260 trabajadores despedidos en Goya continúan sin respuestas y profundizan sus medidas de protesta. Sin empleo ni indemnización, el plan de lucha se trasladó a espacios públicos y busca una respuesta del gobierno de Juan Pablo Valdés ante la desidia empresarial.

El pasado 25 de enero, la hilandería -que presenta más de un siglo de trayectoria en la industria argentina- confirmó el cierre definitivo de sus dos plantas productivas, una decisión que afectó a 460 trabajadores: del total, 260 empleados que se desempeñaban en la localidad correntina quedaron en la calle. En tanto, otros 200 empleados fueron despedidos en Villa Ángela, Chaco.

Tras la confirmación de los despidos, los empleados comenzaron a realizar múltiples protestas para reclamar el pago total de las indemnizaciones y visibilizar la problemática con cortes de rutas. Los meses pasaron, pero las protestas no perdieron peso: este martes, ex operarios realizaron pegatinas y pintadas en la zona de la nueva costanera, en coincidencia con la presencia de funcionarios del Gobierno provincials que participaron de la inauguración de las nuevas defensas costeras.

Según detalló el medio Norte Corrientes, el objetivo de la intervención fue aprovechar la visibilidad del acto oficial para reiterar el reclamo por el pago de las indemnizaciones adeudadas. "Seguimos en la calle porque no tenemos respuestas", señalaron los trabajadores, que en paralelo también llevaron adelante manifestaciones frente a domicilios vinculados a los propietarios de la firma, pese a restricciones judiciales vigentes.

La empresa textil rechaza los planteos de los trabajadores despedidos

Los empleados habían impugnado la aplicación del artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), norma que habilita al empleador a abonar el 50% de la indemnización cuando el despido se produce por falta o disminución de trabajo no imputable a la empresa o por fuerza mayor debidamente acreditada. En sus presentaciones, rechazaron esa causal y reclamaron el pago completo de la indemnización.

En la contestación remitida a través de su apoderado, la firma negó y rechazó "en todos sus términos" los planteos formulados por los despedidos, calificándolos como "falsos" e "improcedentes". Asimismo, ratificó que las desvinculaciones obedecen a causas "reales, válidas y comprobables", vinculadas a la situación económica y financiera que atraviesa la compañía.

Según detallo el medio Diario Época, la empresa negó el cierre del establecimiento y también niega que se trate de un despido masivo, rechazando los reclamos basados en los artículos 232, 233 y 245 de la LCT. Al mismo tiempo, niega que corresponda efectuar un pago adicional alguno y afirma que no existiría derecho a iniciar reclamo contra la firma.

Trabajadores de Alal anticipan protestas en la Fiesta Nacional del Surubí

El reclamo podría escalar en los próximos días. Los despedidos anticiparon que evalúan nuevas acciones durante la Fiesta Nacional del Surubí, el evento más convocante de la región, que ya comenzó en Goya y tendrá su momento central el sábado con la largada de lanchas. La intención es instalar el conflicto en un escenario de máxima visibilidad.

La largada, prevista en tres etapas entre las 13:45 y las 15, reunirá a unas 1.400 embarcaciones en el río Paraná, en un operativo que contará con más de 160 personas afectadas a la fiscalización y seguridad. En ese contexto, los cesanteados no descartan hacerse presentes para continuar con la difusión de su situación.

Mientras tanto, el eje del reclamo se mantiene inalterable: el pago total de las indemnizaciones. La situación se enmarca en un contexto de deterioro estructural de la industria textil en territorio correntino y en otras provincias.