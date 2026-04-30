Pablo Rossi se hartó de Milei y le hizo un sorpresivo desafío en vivo: "¿O no puede?"

Pablo Rossi se hartó de Milei y le hizo un sorpresivo desafío en vivo.

El periodista Pablo Rossi lanzó una feroz crítica contra el presidente Javier Milei. Con total indignación, el conductor cuestionó los constantes ataques oficiales, repudió la falta de autocrítica en la mesa chica del mandatario y exigió un freno definitivo a las agresiones públicas.

En la pantalla de A24, el conductor apuntó contra la actitud del jefe de Estado. "Desde las ideas de la libertad le digo, Presidente, que usted se equivoca", arrancó.

Acto seguido, profundizó en la peligrosa dinámica del círculo íntimo de La Libertad Avanza: "No hay al lado suyo nadie que se atreva a decirle que está equivocado, que sí ejerce violencia cuando insulta". Lejos de justificar los exabruptos en la Casa Rosada, Pablo Rossi alertó sobre el impacto de estos mensajes en la sociedad. "La violencia de arriba derrama", advirtió con suma preocupación.

Además, remarcó que todos los actores de la conversación pública tienen una enorme responsabilidad y rechazó la excusa libertaria sobre una supuesta "ñoñería de las formas". "Se trata de ciudadanos lógicos que puedan establecer una conversación mínima, sin agresiones, con el intercambio de ideas", sentenció el animador.

Pablo Rossi se hartó de Milei y le hizo un sorpresivo desafío en vivo.

El desafío a Milei

Para cerrar su columna, el periodista desafió al Presidente a mantener un diálogo maduro y respetuoso frente a las críticas. "Vamos. ¿O no puede defender ideas sin insultar? Por supuesto que sí. De eso se trata", remató el periodista en su programa.