Pablo Rossi se hartó de Javier Milei y lo humilló en vivo en A24.

En la pantalla de A24, el periodista Pablo Rossi fulminó censura del gobierno de Javier Milei contra el periodismo y denunció una insólita maniobra del Poder Ejecutivo para intimidar a los medios de comunicación.

La tensión institucional por las severas restricciones a la libertad de expresión crece a cada minuto. Tras la extrema medida del Gobierno nacional contra los cronistas, el conductor analizó el conflicto en vivo y desestimó por completo la denuncia oficial. "Es un jardín de infantes esto, es un jardín de infantes", disparó el periodista frente a las cámaras con total indignación. Acto seguido, cuestionó el accionar de las máximas autoridades: "Le hacés gastar tiempo, dinero a la Justicia, para plantear un presunto espionaje".

Para el periodista, la estrategia del oficialismo resulta muy evidente y carece de sustento legal. "Lo que tiene que haber hecho la Casa Militar, que eso no me cabe la menor duda que es una orden del Poder Ejecutivo: 'Busquen el argumento para hacer una denuncia por espionaje'", sentenció para exponer la clara bajada de línea contra la prensa.

Pablo Rossi se hartó de Javier Milei y lo humilló en vivo en A24.

Qué "tendría que hacer" Casa Militar

Lejos de justificar la medida de la Casa Rosada, Pablo Rossi exigió mucha más seriedad a los funcionarios responsables del área. "Lo que tendría que hacer la Casa Militar es saber exactamente qué autorizaciones da, a quién se las da, establecer reglas claras, si no están claras, de lo que tienen que hacer los periodistas acreditados en Casa Rosada", reclamó en vivo.

Finalmente, cerró su fuerte editorial con una inevitable comparación internacional sobre el trato a los movileros: "Vos en la Casa Blanca, efectivamente, no podés hacer lo que se te ocurra ni hay zonas grises".