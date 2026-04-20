La repudiable burla al tiroteo en las escuelas durante el pase entre Rossi y Feinmann

Uno de los más grandes flagelos de los Estados Unidos amenaza con llegar a la Argentina. Los tiroteos escolares, tan temidos en los establecimientos dentro del país norteamericano, fueron una realidad en las últimas semanas en Argentina: mientras que algunos se concretaron, como el caso de San Cristóbal (Santa Fe), otros quedaron en grado de tentiva. Dentro de este último grupo estuvieron los mensajes escritos en los baños de algunos edilicios en Trelew y Rancul, que fueron viralizados en las redes sociales.

Desde luego, la situación pone en alerta a toda la comunidad educativa, llegando incluso a prohibir el ingreso a las aulas con mochilas (como ocurrió en un colegio de Chaco). A pesar de lo peligroso que resulta, así como también lo triste que es cuando ocurre, en el pase entre Pablo Rossi y Eduardo Feinmann de este lunes 20 de abril usaron para una "broma" algunos elementos de todo lo mencionado.

Un tiroteo producido en una escuela de Santa Fe consternó a toda la comunidad educativa.

La repudiable "broma" en el pase entre Pablo Rossi y Eduardo Feinmann

En vivo, ambos periodistas hablaron respecto al Superclásico, que concluyó con un triunfo de Boca Juniors por 1-0 ante River Plate y en condición de visitante. El gol del conjunto Xeneize llegó en el ocaso del primer tiempo, por medio de un penal bien ejecutado por Leandro Paredes, luego de que Darío Herrera considerara (a instancias del VAR) que hubo mano de Lautaro Rivero dentro del área. Sobre el final del encuentro, el Millonario reclamó un empujón de Lautaro Blanco a Lucas Martínez Quarta que podría haber derivado en una pena máxima en favor de los locales, pero el árbitro ni siquiera revisó el VAR y desestimó los reclamos.

Esos mismos reclamos se extendieron a los hinchas e incluso a profesionales de distintos ámbitos, incluyendo a Rossi y Feinmann. Es por eso que en el pase entre ambos en A24 repasaron algunas "bromas" típicas del folclore futbolero, aunque una de ellas nada tuvo de broma: una animación con IA de Leandro Paredes haciendo una advertencia: "Mañana robo en el Monumental, no vengan". Esto generó indignación en muchos internautas, ya que hacía clara referencia a los mensajes con fibrón escritos en los baños donde amenazaron con balaceras.