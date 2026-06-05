Colapinto dejó un preocupante análisis por el golpe que tuvo en el GP de Mónaco de Fórmula 1

Franco Colapinto completó un viernes complicado en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1. Luego de finalizar 15° en la segunda práctica libre con un toque incluido contra las defensas, el piloto argentino realizó un análisis que encendió las alarmas sobre el rendimiento del Alpine de cara al resto del fin de semana.

Franco Colapinto sufrió un golpe y mostró su preocupación en Mónaco

La segunda sesión de entrenamientos libres del GP monegasco dejó más dudas que certezas para Colapinto. El pilarense terminó en la misma posición que la primera práctica, pero el resultado terminó siendo apenas una parte de una jornada marcada por las dificultades técnicas y un incidente contra el muro.

Durante uno de sus intentos rápidos, el representante de Alpine bloqueó los neumáticos en la frenada de la primera curva, conocida como Sainte Devote. Aunque logró mantener el control del monoplaza, terminó impactando con el sector izquierdo del auto contra las protecciones.

El golpe obligó al equipo a realizar trabajos en boxes para reemplazar el alerón delantero. Afortunadamente, los daños fueron menores y Colapinto pudo regresar a la pista pocos minutos después para completar el resto de la sesión. Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue el toque en sí, sino el diagnóstico que realizó el propio piloto una vez terminada la actividad.

Tras bajarse del coche, Colapinto dejó una reflexión sincera sobre el rendimiento del auto en las calles del Principado. “La pista estuvo bien, pero el auto nos costó mucho más que en otras carreras. No se siente consistente en todas las vueltas ni en todas las curvas”, explicó el argentino.

La declaración tomó relevancia porque el principal problema señalado por el piloto estuvo relacionado con la confianza al momento de atacar los sectores más técnicos del circuito. “Estoy bloqueando mucho y, en un circuito callejero como este, eso te quita confianza para frenar fuerte y entrar con velocidad”, agregó.

En Mónaco, donde los márgenes de error prácticamente no existen y cualquier roce puede significar el abandono, la falta de confianza en el comportamiento del monoplaza representa un desafío importante para cualquier piloto. Por eso, las palabras de Colapinto generaron preocupación de cara a la clasificación, considerada la sesión más determinante de todo el fin de semana.

Una mejora parcial que no alcanzó

A pesar de los inconvenientes, hubo algunos momentos alentadores durante la práctica. Cuando Alpine montó neumáticos blandos, Franco Colapinto logró mejorar significativamente sus registros y llegó a ubicarse provisionalmente entre los diez mejores tiempos de la sesión. Sin embargo, un error en el último sector de la vuelta rápida frustró la posibilidad de consolidar ese avance y terminó relegándolo nuevamente a la mitad de la tabla.

Finalmente, el argentino cerró la tanda con un tiempo de 1:14.758, suficiente para conservar el 15° puesto. La diferencia con su compañero de equipo, Pierre Gasly, volvió a ser similar a la observada durante la primera práctica. El francés marcó 1:14.497 y concluyó en la 11ª posición, aventajando a Colapinto por 261 milésimas.

Qué espera a Franco Colapinto en el Gran Premio de Mónaco

Con las prácticas finalizadas, el foco ahora estará puesto en la tercera sesión de entrenamientos y, especialmente, en la clasificación del sábado. En Mónaco, adelantar es una tarea extremadamente compleja debido a la estrechez del circuito. Por ese motivo, una buena posición de partida suele ser determinante para obtener un resultado positivo el domingo.

Colapinto y Alpine trabajarán durante la noche para corregir los problemas detectados y encontrar una puesta a punto más competitiva. La actividad continuará este sábado con la última práctica libre antes de la clasificación. Luego llegará el momento más importante del fin de semana, donde el argentino buscará dejar atrás las complicaciones y conseguir un lugar favorable en la grilla.

Mientras tanto, sus declaraciones dejaron en claro que todavía queda mucho trabajo por hacer para que el Alpine encuentre la consistencia necesaria en uno de los escenarios más desafiantes de toda la Fórmula 1.

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