El diseño especial que llevará McLaren al GP de Mónaco para celebrar su carrera 1000 en la Fórmula 1

Norris y Piastri celebran las 1000 carreras de McLaren.

Además de Ferrari, McLaren es una de las escuderías más longevas de la Fórmula 1, puesto que tuvo su debut en 1966 de la mano de Bruce McLaren, quien obtuvo su primera victoria en el GP de Bélgica 1968. Curiosamente, la primera presentación de la escudería británica se dio en el GP de Mónaco, que hizo de apertura del campeonato en ese 1966 y ahora, 60 años después, será la sede de la sexta fecha de la actual temporada de la F1.

Justamente, el Gran Premio de Mónaco 2026 coincide con la carrera número mil de McLaren en la máxima categoría, un evento sin dudas histórico para el equipo de Woking. Tal es así que McLaren ha presentado un diseño especial para su visita al Circuito de Mónaco que lo vio nacer, con una livery que combina el naranja papaya metalizado y antracita con el número 1000 que adornará en la zona de los pontones laterales del MCL40.

Desde la escudería británica, dieron a conocer que esta livery se usará tanto en Mónaco como en el GP de Barcelona que se disputará la próxima semana, además de que se hizo mención al motivo del diseño. “En toda la decoración hay guiños a nuestra rica historia con detalles ocultos que reconocen hitos importantes, desde nuestra primera carrera, victorias y títulos de campeonato hasta la triple corona y nuestro récord mundial de parada en boxes”, afirmaron en un comunicado.

Pero la cosa no se termina con el monoplaza, sino que los pilotos también llevarán una indumentaria a tono para realzar la historia del equipo. “La decoración simboliza el mensaje de que McLaren nunca se rinde. A medida que el equipo se acerca al hito del Gran Premio número 1000, destaca las historias y el trabajo que ha sido necesario para llegar a este aniversario”, agregaron.

Además de todo esto, este jueves se expuso el McLaren M2B, el coche con el que Bruce McLaren debutó en 1966. En la presentación no solo estuvieron Lando Norris, Oscar Piastri y Zak Brown, CEO del equipo, sino también ganadores de Grandes Premios que triunfaron en su paso por la escudería papaya.

Así se ve el diseño del MCL40 para el GP 1000 de McLaren.

Horarios del GP de Mónaco 2026 de F1

Tras el GP de Canadá, la próxima parada de la Fórmula 1 será el Circuito de Mónaco, donde se disputará el Gran Premio de Mónaco entre el 5 y 7 de junio por la sexta fecha. A continuación, los días y horarios: