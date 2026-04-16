En un contexto atravesado por los crecientes episodios de violencia escolar en distintas provincias, una docente de la Escuela Técnica N°1 de Santo Tomé, en Corrientes, denunció que un grupo de alumnos planificaba un posible ataque armado dentro del establecimiento, luego de detectar mensajes alarmantes en un chat de WhatsApp.

De acuerdo a lo revelado por medios locales, la situación salió a la luz cuando una madre revisó el celular de su hijo y encontró conversaciones en las que los estudiantes de primer año hablaban sobre la posibilidad de llevar a cabo un tiroteo en el colegio. Las capturas fueron entregadas a la rectora, Roxana Salgueiro, quien decidió radicar la denuncia.

Según relató la directiva, los intercambios incluían referencias concretas sobre cómo llevar adelante el ataque. “Eran unos mensajes en los que se decía que iban a provocar un tiroteo en la escuela, en un grupo de WhatsApp”, señaló. El fiscal a cargo, Facundo Cabral, brindó detalles sobre el contenido de los mensajes, entre ellos una frase que encendió las alarmas: “Vamos a matar a todos los profesores".

De acuerdo con la investigación, en los chats también se mencionaba la posibilidad de conseguir armas y se analizaban posibles días para concretar el hecho. Luego de recibir la información, la escuela activó un procedimiento: notificó a los padres de los alumnos involucrados, elaboró un acta y realizó la denuncia ante la Policía.

En una decisión polémica, los estudiantes involucrados continúan asistiendo a clases, ya que "no presentaron conductas fuera de lo habitual". Salgueiro llamó a la comunidad educativa a mantener la calma, aunque pidió mayor atención sobre el uso de herramientas digitales por parte de los adolescentes. “Hay que hacer todo un procedimiento que incluya no solamente el hecho de la entrevista, la denuncia, sino trabajar institucionalmente”, señaló.

Alerta por amenazas de tiroteos en distintos colegios del país

Esta semana, se encendieron las alarmas por las amenazas de alumnos de distintas provincias: aparecieron pintadas en las paredes de las propias escuelas, con mensajes como: “Mañana 15/4 tiroteo, no vengan”. Según Noticias Argentinas se advirtieron este tipo de advertencias en Córdoba, en el barrio porteño de Caballito, en las ciudades de La Plata y de Mar del Plata y también en la provincia de Tucumán.

Si bien la aparición de estos mensajes en las escuelas generó una preocupación generalizada, comenzaron a surgir versiones de que las amenazas podrían formar parte de un reto viral que trascendió de las redes sociales. Las autoridades manejan esta hipótesis, ya que se repiten los mismos mensajes al unísono, en distintos puntos del país.

Sin embargo, desde los organismos de seguridad y educación remarcaron que, más allá del posible origen asociado a las redes sociales, no se descarta ninguna hipótesis y continúan los operativos preventivos para evitar situaciones que puedan poner en riesgo a las comunidades educativas en el interior de las instituciones.

Las autoridades hicieron hincapié en la necesidad de evitar que se repitan hechos trágicos como el que marco un antes y un después en San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe, donde un adolescente de 15 años asesinó a un compañero de 13, dentro de su escuela.