El relato de la docente que vio cómo disparó el alumno en Santa Fe: "En estado de shock"

Un alumno ingresó armado a la Escuela N°40 de la ciudad santafesina de San Cristóbal y mató a un compañero. Además hirió a varios estudiantes, según las primeras declaraciones del Municipio a la prensa. El ataque sucedió a las 7:15, cuando los chicos se encontraban en un patio interno esperando que izaran la bandera, en el inicio de la jornada escolar. En ese momento, uno de los estudiantes comenzó a disparar.

La policía detuvo al agresor en el lugar. Carolina Morel, docente de la institución brindó detalles del momento: “Como en todas las comunidades educativas, hay situaciones, pero generalmente es una comunidad relativamente tranquila, donde eventos de estas características jamás se habían vivenciado".

Morel aseguró que hubo "algunas situaciones", pero insistió en que nunca habían imaginado una escena como la que ocurrió este lunes. Cuando la policía llegó a la escuela, la víctima, identificada como Ian Cabrera, de 13 años, ya había muerto y el agresor había sido reducido por un asistente escolar que logró sacarle la escopeta.

“Escuchamos detonaciones que no sabíamos de dónde venían hasta que un docente se acerca angustiado contando que había un chico disparando”, relató la profesora en diálogo con Infobae en vivo. En ese momento, se encerraron en la sala de profesores y llamaron a la policía. "Tratamos de contener la situación hasta que miembros de la comunidad educativa se aproximaron hacia el joven que tenía el arma, lo desactivaron y lo sentaron en un costado. Pude ver la escena donde había un chico tirado. Me acerqué a ver si presentaba signos vitales, pero no pude evidenciarlo”, narró.

Tras el hecho, el colegio evacuó a la mayoría de sus alumnos por seguridad. “La mayoría salió afuera del establecimiento y hasta allí nuestra intervención porque no pudimos ingresar más al colegio”, indicó Morel, quien se encontraba en el edificio desde la primera hora.

“Pudimos vivir el horror que tuvimos en ese momento. Toda la situación fue lamentable”. Respecto al agresor, Morel contó que vio al estudiante al lado de los preceptores que lo contenían. "Él estaba abstraído, en estado de shock, desarmado, sentado. No puedo decir si comprendía lo que había sucedido”.

Al ser consultada sobre si existían alarmas previas que anticiparan el ataque, precisó que tenía "buenas referencias" del joven como estudiante. “Lo que va surgiendo, va surgiendo del relato de chicos que ahora lo comentan o cosas que se suben a las redes sociales, pero no tengo yo en lo personal ninguna constancia".

Qué encontró la policía donde sucedió el ataque

Los disparos comenzaron en el baño de la escuela, donde los agentes realizaron una relevamiento fotográfico y criminalístico. Allí encontraron dos vainas servidas, una canana con varios cartuchos calibre 12/70 UAB, un taco contenedor de cartucho, una mochila, un buzo de color negro y perdigones varios.

En el patio norte del colegio, secuestraron dos tacos contenedores de cartucho. Sobre la vereda de en frente de la institución, encontraron una escopeta calibre 12 con dos vainas percutadas. Además, la policía tomó rastros de ambas manos, cuello y cara stubs del imputado, y se realizó un dermotest con cinta adhesiva y difenilamina. El resultado fue positivo en ambas manos.