Fabián Doman estalló contra los libertarios tras las críticas por la opinión política del Indio Solari luego de su fallecimiento.

Este viernes 5 de junio falleció una de las figuras más influyentes en la historia del rock nacional argentino, Carlos “Indio” Solari, tras luchar durante años contra la enfermedad del Parkinson. El músico reveló en varias ocasiones su fuerte afinidad con el movimiento peronista. En ese sentido, varios simpatizantes del oficialismo salieron a criticar a la figura por ese motivo. Por otro lado, el periodista Fabián Doman estalló contra esto y aseguró: “Impacta tanto la muerte del Indio porque se fue un referente intelectual”.

Durante una transmisión del streaming Carnaval, Fabián Doman aseguró: “Hay un empresario muy famoso que twittea con un grado de bajeza intelectual que sorprende, a lo troll, lo que está diciendo El Indio, dan peleas no batallas”.

Asimismo agregó: “Sí un empresario tan grande se mete en una chicana tan barata de una profundidad nula, vos podes defender a Milei o a Cristina, pero podes defenderlo de un lugar de mayor rigor intelectual. ¿Saben por qué impacta tanto lo del Indio? Porque se fue un referente intelectual. Nuestros abuelos vivían mejor que nosotros y eso es muy malo para un país, porque vos tenes que ir en constante evolución, hacia adelante”.

La enfermedad que limitó los últimos años del Indio Solari

El líder y fundador de las históricas bandas de rock, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, Indio Solari, falleció a los 77 años en su casa de Parque Leloir, Ituzaingó.

El artista luchaba desde hace más de una década contra la enfermedad del Parkinson, un trastorno neurodegenerativo que avanza de forma discreta y persistente. En ese sentido, reveló la noticia durante un show en Tandil, ante más de 100.000 personas: "Veo que en Internet está circulando con mucha fuerza la versión de que estoy muy enfermo y es verdad. Mister Parkinson me está pisando los talones, pero acá estoy, hace rato que eso pasa, pero les aseguro que no me voy a bajar tan fácil de un escenario”.