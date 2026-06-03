Fabián Doman sorprendió a todos con lo que reveló sobre Patricia Bullrich: "Wanda Nara"

La insólita definición de Doman sobre Patricia Bullrich.

La tensión que atraviesa al oficialismo por la polémica en torno a los pliegos judiciales sigue generando repercusiones. Esta vez fue Fabián Doman quien se sumó al debate con una serie de comentarios cargados de ironía durante una emisión de su programa en Carnaval Stream, donde apuntó a las contradicciones del Gobierno y se refirió al rol que ocupa Patricia Bullrich dentro de La Libertad Avanza.

Mientras analizaba las diferencias que quedaron expuestas entre distintos sectores del oficialismo, Doman apeló al humor y al sarcasmo para describir la situación de la senadora y ex ministra de Seguridad. "A Pato la bancamos. El periodismo está con Pato", lanzó entre risas al referirse a Bullrich.

Sin embargo, la frase que más repercusión generó llegó segundos después, cuando comparó a la funcionaria con una de las figuras más mediáticas del país. "Es una especie de Wanda Nara del mileísmo, está bien Pato", afirmó. La referencia apuntó a la centralidad que adquirió Bullrich en medio de la discusión política que se abrió tras su postura respecto de los pliegos impulsados por el propio Gobierno.

La insólita definición de Doman sobre Patricia Bullrich.

Críticas a las contradicciones del oficialismo

Además de la comparación con la empresaria e influencer, Doman cuestionó lo que consideró una inconsistencia en la estrategia del mileismo. "La banco a Pato", reiteró, siempre en tono irónico, antes de apuntar contra la decisión de retirar una iniciativa que había sido promovida por la propia administración nacional. "El Gobierno quiere levantar el pliego de Michelli que el mismo gobierno manda", señaló.