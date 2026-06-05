El tremendo elogio de Flavio Briatore para Franco Colapinto en la previa al GP de Mónaco: "Valió la pena"

Briatore fue el responsable del fichaje de Colapinto.

La primera temporada de Franco Colapinto con Alpine no fue sencilla de digerir, con un A525 que claramente no estaba a la altura de la competencia, a lo que se sumó la complejidad de la adaptación al equipo galo. De hecho, la continuidad del pilarense en la Fórmula 1 fue puesta en duda en varias ocasiones, aunque finalmente su mejoría hacia la segunda mitad del año lo llevó a la renovación a pesar de la falta de puntos.

De ahí que el piloto argentino haya tenido una presión por conseguir resultados desde el inicio de la presente temporada, en la que consiguió su primer punto con la escudería francesa con el décimo lugar en Shanghái. Ahora bien, tras la gira asiática, la F1 estuvo un mes parada por el conflicto bélico en Oriente Medio y ese tiempo de descanso le vino bien a Franco, que volvió recargado después de su exhibición en Buenos Aires.

El séptimo lugar en Miami y el sexto en Montreal han llevado a Colapinto al decimoprimer escalón de la tabla con 15 puntos después de solo cinco fechas, una situación que ha puesto muy contento a Flavio Briatore. “Hemos pasado mucho tiempo con él, hemos hablado mucho y también hemos tenido mucha paciencia, pero valió la pena. Este trabajo está dando sus frutos”, lanzó el italiano en una reciente entrevista con AUTOhebdo.

Claro que, para ser equitativo, el asesor de Alpine también le dejó un elogio a Pierre Gasly, aunque rápidamente volvió a referirse al presente del argentino. “Pierre ganó mucha madurez. Forman una buen dupla. Antes teníamos dos Colapinto, el bueno y el malo. Ahora sólo nos queda el bueno”, agregó con un chiste de por medio de que miran el pasaporte antes de cada carrera para asegurarse de tener al Franco correcto.

Por si fuera poco, Briatore también aprovechó para justificar las debilidades que tuvo el pilarense en la temporada pasada, acusando principalmente al coche. “¡Franco tiene talento! El problema era adaptar sus habilidades al coche, un poco como se afina un instrumento musical”, afirmó. Así, las palabras de “Il Padrino” resuenan fuerte en la F1, sobre todo porque deja entrever cierta intención de renovar el contrato de Franco, que vence a finales de diciembre.

El argentino correrá este fin de semana en Mónaco.

La clave de Colapinto en Mónaco

Este fin de semana se disputará el Gran Premio de Mónaco, escenario que marcará el inicio de la gira europea de la F1. Ahora bien, el circuito monegasco se caracteriza por sus calles angostas y las complejidad del rebase, por lo que Colapinto reveló que la clave estará en la clasificación: “Como adelantar es tan complicado en este circuito, el sábado es probablemente el día más importante. Va a ser un fin de semana intenso”.