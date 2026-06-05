No quiere seguir en su equipo: el piloto que busca quedarse con el asiento de Franco Colapinto en 2027

Colapinto tiene chances de renovar su contrato en Alpine.

A un par de meses del parate de la Fórmula 1 por el verano europeo, los rumores acerca de los cambios de pilotos para la siguiente temporada ya han comenzado a sonar por los aires. La llamada “silly season” empieza a flotar por los pasillos del paddock por adelantado en un campeonato atípico, en parte por los cambios en la normativa técnica y también por el conflicto de Oriente Medio que impidió las carreras en Baréin y Arabia Saudita y mantiene la incertidumbre con respecto a Qatar y Abu Dhabi.

En este contexto, Franco Colapinto atraviesa hasta el momento su mejor año desde que se sumó a la máxima categoría, sumando 15 puntos en tan solo cinco fechas y obteniendo el sexto lugar en el GP de Canadá, su mejor resultado en el certamen. Dicho rendimiento hace pensar que el piloto argentino podría obtener su renovación más temprano que tarde para 2027, aunque hay una alternativa que podría retrasar la decisión.

De acuerdo con RacingNews365, Alex Albon estuvo haciendo averiguaciones durante la cita en Montreal para continuar su carrera fuera de Williams el próximo año y uno de los candidatos que visitó fue Alpine. Y es que el pobre inicio de temporada que ha tenido la escudería británica ha hecho que el tailandés busque opciones, sobre todo porque su contrato termina en diciembre y no parece tener muchas intenciones de renovar si encuentra un mejor lugar.

El equipo de Enstone ha sido una opción debido a que el asiento de Colapinto no está ocupado para el próximo año, mientras que Pierre Gasly tiene contrato hasta 2028, aunque todo indicaría que Alpine no dejará ir al argentino si mantiene su buen nivel. De ahí que Albon, quien fue compañero de Franco en Williams durante el final del 2024, también haya visitado el hospitality de Aston Martin y Audi.

Por el lado de la escudería británica, la continuidad de Lance Stroll está asegurada porque su padre es el dueño del equipo, pero la duda se traslada a Fernando Alonso, quien podría estar ante su última temporada en la F1, sobre todo ahora que es padre. En cuanto a Audi, Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto terminan sus contratos en diciembre, por lo que la situación dependerá de si renuevan o no para 2027.

Albon apenas suma un punto en el campeonato.

Los resultados de Albon en la F1 2026