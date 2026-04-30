Conmoción en La Plata: discutieron por una deuda y la mató de un disparo en su trabajo

La Plata se vio completamente conmocionada en las últimas horas, después de que trascendiera la noticia del crimen de una mujer de 47 años en su lugar de trabajo. Según la investigación, se trata de Paula Lastiris, quien recibió un disparo en un local donde funcionaba un cotillón, ubicado en la calle 37 entre 9 y 10, del barrio norte de la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires.

La mujer fue trasladada en estado crítico al Hospital Interzonal General de Agudos “General San Martín”, donde murió horas después como consecuencia de la grave herida. El presunto autor del crimen fue detenido por las fuerzas de seguridad.

Según fuentes policiales, todo comenzó cuando un hombre ingresó al local y disparó directamente contra la mujer, que en ese momento estaba atendiendo el cotillón. Los efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires llegaron rápidamente al lugar tras un llamado al 911.

Una vez allí, montaron un operativo cerrojo para controlar la situación y dar con el agresor. Participaron motos del Escuadrón Motorizado y personal de la Unidad Policial de Prevención Local (UPPL) y del Servicio de Apoyo y Seguridad Urbana (SASU), que patrullaron la zona buscando al sospechoso.

El presunto autor del crimen, identificado como L.O.A, fue encontrado finalmente en la calle 35 entre 5 y 6, a pocas cuadras del negocio donde trabajaba la víctima. En la detención los efectivos le secuestraron un revólver, que sería el arma con el que efectuó el disparo fatal. Quedó detenido en una dependencia policial.

La hipótesis del crimen

Mientras la víctima era trasladada de urgencia al hospital San Martín, donde se confirmó su fallecimiento poco tiempo después, los investigadores comenzaron a reconstruir las circunstancias del hecho. El esposo de la mujer, Walter, aportó un dato que resultó clave para formular la principal hipótesis del crimen.

Según el testimonio de Walter, el detenido, de 49 años, sería el propietario del local donde estaba montado el cotillón, y entre su mujer y él existía un conflicto previo vinculado a una deuda por el alquiler del comercio. Si bien la hipótesis del crimen aún es materia de investigación, se estima que esa disputa podría ser el desencadenante del ataque.

El perpetuador del crimen quedó detenido y en la Justicia avanza una causa caratulada como “homicidio”, que intentará esclarecer los detalles del crimen y determinar las responsabilidades que correspondan.