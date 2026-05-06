Boca Juniors vs Huracán: previa, horario y cómo llegan para la llave 7 del Apertura

06 de mayo, 2026 | 10.11

El Xeneize y el Globo jugarán el próximo sábado 9 de mayo su clasificación a los Cuartos de Final del Apertura. Se enfrentarán desde las 19:00 (hora Argentina) en la Bombonera.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 2 empates y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 27 de julio, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y el marcador favoreció a Huracán con un marcador de 1-0.

Pablo Echavarría será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Los resultados de Boca Juniors en partidos del Apertura
  • Fase de Grupos: Boca Juniors 1 vs Dep. Riestra 0 (25 de enero)
  • Fase de Grupos: Estudiantes 2 vs Boca Juniors 1 (28 de enero)
  • Fase de Grupos: Boca Juniors 2 vs Newell`s 0 (1 de febrero)
  • Fase de Grupos: Vélez 2 vs Boca Juniors 1 (8 de febrero)
  • Fase de Grupos: Boca Juniors 0 vs Platense 0 (15 de febrero)
  • Fase de Grupos: Boca Juniors 0 vs Racing Club 0 (20 de febrero)
  • Fase de Grupos: Lanús 0 vs Boca Juniors 3 (4 de marzo)
  • Fase de Grupos: Boca Juniors 1 vs Gimnasia (Mendoza) 1 (28 de febrero)
  • Fase de Grupos: Boca Juniors 1 vs San Lorenzo 1 (11 de marzo)
  • Fase de Grupos: Unión 1 vs Boca Juniors 1 (15 de marzo)
  • Fase de Grupos: Boca Juniors 2 vs Instituto 0 (22 de marzo)
  • Fase de Grupos: Talleres 0 vs Boca Juniors 1 (2 de abril)
  • Fase de Grupos: Boca Juniors 1 vs Independiente 1 (11 de abril)
  • Fase de Grupos: River Plate 0 vs Boca Juniors 1 (19 de abril)
  • Fase de Grupos: Defensa y Justicia 0 vs Boca Juniors 4 (23 de abril)
  • Fase de Grupos: Central Córdoba (SE) 1 vs Boca Juniors 2 (2 de mayo)
Los resultados de Huracán en partidos del Apertura
  • Fase de Grupos: Banfield 1 vs Huracán 1 (22 de enero)
  • Fase de Grupos: Huracán 1 vs Independiente Riv. (M) 2 (27 de enero)
  • Fase de Grupos: Atlético Tucumán 1 vs Huracán 1 (31 de enero)
  • Fase de Grupos: Huracán 1 vs San Lorenzo 0 (8 de febrero)
  • Fase de Grupos: Huracán 1 vs Sarmiento 0 (14 de febrero)
  • Fase de Grupos: Dep. Riestra 0 vs Huracán 0 (21 de febrero)
  • Fase de Grupos: Estudiantes (RC) 2 vs Huracán 0 (26 de febrero)
  • Fase de Grupos: Huracán 3 vs Belgrano 1 (3 de marzo)
  • Fase de Grupos: Huracán 1 vs River Plate 2 (12 de marzo)
  • Fase de Grupos: Aldosivi 0 vs Huracán 0 (16 de marzo)
  • Fase de Grupos: Huracán 0 vs Barracas Central 0 (23 de marzo)
  • Fase de Grupos: Gimnasia 0 vs Huracán 3 (5 de abril)
  • Fase de Grupos: Huracán 3 vs Rosario Central 1 (12 de abril)
  • Fase de Grupos: Tigre 1 vs Huracán 1 (20 de abril)
  • Fase de Grupos: Huracán 1 vs Argentinos Juniors 2 (27 de abril)
  • Fase de Grupos: Racing Club 0 vs Huracán 0 (3 de mayo)
Horario Boca Juniors y Huracán, según país
  • Argentina: 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas
